"12 часов в очереди". Латышке пришлось провести день рождения в аэропорту Дублина

"Я даже не знаю, удастся ли мне улететь, и узнаю об этом только после того, как доберусь до службы поддержки клиентов Ryanair.

Мне сегодня утром (29 августа) нужно было лететь домой к своей семье, но вместо этого я простояла в очереди уже более 12 часов", - рассказывала Зане.

Она рассказала, что ее рейс в Ригу должен был вылететь 29 августа в 6:45, она прибыла в аэропорт около 4:00. Только когда Зане села у выхода на посадку, предназначенного для ее рейса, ей сообщили, что рейс отменен.

"Об отмене рейса было объявлено и в приложении Ryanair, и на большом экране, но нас попросили подождать. Потом нам сказали: "Скорее всего, отменен". Никаких указаний, ничего не было", - отметила женщина.

Зане описала происходящее в своих соцсетях как "до смешного несмешное".

Аналогичным опытом с Irish Mirror поделилась и Айга, которая последние 13 лет живет в Порт-Лиише и тоже планировала полететь в Ригу.

"Наше путешествие началось в 2:30 ночи на автобусе из Порт-Лиише, и в 16:00 мы все еще здесь, в аэропорту, стоим в очереди несколько часов, чтобы успеть на новый рейс", - сказала Айга.