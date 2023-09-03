Бизнесмен в сфере военной промышленности РФ годами работал в латвийской ж/д компании

Одним из высших чиновников российской военной машины является Алексей Криворучко. На протяжении многих лет оставался незамеченным тот факт, что, будучи акционером концерна "Калашников", он несколько лет работал в латвийских компаниях. Во время аннексии Крыма он также владел акциями компаний латвийской железнодорожной отрасли. Программа Nekā personīga на TV3 выяснила, имеет ли Криворучко влияние в этих компаниях сейчас.
Алексей Криворучко занимает должность заместителя министра обороны России Сергея Шойгу с 2018 года. До этого он был крупнейшим акционером производителя оружия Kalashnikov Group. Еще до начала полномасштабной войны он был включен в санкционные списки Евросоюза и США за отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Уже после вторжения России в Украину команда Навального описала Криворучко как одного из тех людей, которые больше всего выиграли от войны.
Еще 2010 году имя Криворучко появилось и в Регистре предприятий Латвии. Он стал заместителем председателя правления SIA L-ekspresis.
Люди, которые были в совете одновременно с Криворучко, теперь утверждают, что никогда не встречались с ним. По данным Регистра предприятий, в совете вместе с Криворучко около полугода находился финансист Валдис Сикснис. Однако он отрицает, что работал с россиянином.
Владельцы L-ekspresis скрываются за длинными цепочками компаний. Одна из таких цепочек закончилась в эстонском предприятии Stardust Management. По данным Эстонского регистра предприятий, компания наполовину принадлежала Алексею и Екатерине Криворучко.
Примерно в 2014 году структура собственности компании изменилась, но Криворучко продолжил работу в совете. Нынешнее руководство компании подтверждает, что он скрывался за кипрским офшором Seaden Holdings. В письменных ответах подчеркивается, что в то время не было никаких опасений по поводу связи Криворучко с военной промышленностью, поскольку он был известен как опытный представитель железнодорожной отрасли. В 2015 году он исчез из правления компании, а примерно в 2017 году весь контроль перешел в руки местных бизнесменов.
В начале пандемии международные пассажирские перевозки остановились, а война сделала их восстановление невозможным. Однако работа в L-ekspresis продолжается. Здесь ремонтируют вагоны поездов, а также собирают новые латвийские пассажирские поезда, которые Škoda привозит в разобранном виде.
L-ekspresis занимается организацией международных пассажирских перевозок по маршрутам Рига - Москва и Рига - Санкт-Петербург с 90-х годов. Правда, формально этим занималась государственная компания LDz Cargo, которая у L-ekspresis арендовала пассажирские вагоны.
Криворучко можно найти и в другой латвийской компании. Крупнейшим акционером Euro Rail Trans с момента ее основания была дочерняя компания РЖД. Вторым учредителем стало SIA Transtrade Riga, в котором Криворучко также был одним из акционеров. В 2014 году группа местных бизнесменов, в которую входили также Андрис Шкеле и Айнарс Шлесерс, выкупила миноритарный пакет акций. Криворучко покинул совет, и в правление вошел Шлесерс.
Nekā personīga обратилась к Шлесерсу, который также стал отрицать знакомство с Криворучко. "Не знаю такого человека", - ответил политик программе.
Лица, участвовавшие в сделке, утверждают, что переговоры проходили не с Криворучко, а с Максимом Ликсутовым. Он - вице-мэр Москвы, друг Криворучко.
Российская оппозиционная пресса сообщает, что и Ликсутов, и Криворучко тесно связаны с двумя мафиозными олигархами - Андреем Бокаревым и Искандаром Махмудовым. Сейчас они курируют транспортные закупки Московской думы, оба одновременно стали владельцами военных заводов. Оба являются объектами расследований правоохранительных органов Германии и Испании по делу об отмывании денег российской организованной преступности.
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