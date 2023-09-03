Бизнесмен в сфере военной промышленности РФ годами работал в латвийской ж/д компании

Алексей Криворучко занимает должность заместителя министра обороны России Сергея Шойгу с 2018 года. До этого он был крупнейшим акционером производителя оружия Kalashnikov Group. Еще до начала полномасштабной войны он был включен в санкционные списки Евросоюза и США за отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Уже после вторжения России в Украину команда Навального описала Криворучко как одного из тех людей, которые больше всего выиграли от войны.

Еще 2010 году имя Криворучко появилось и в Регистре предприятий Латвии. Он стал заместителем председателя правления SIA L-ekspresis.

Люди, которые были в совете одновременно с Криворучко, теперь утверждают, что никогда не встречались с ним. По данным Регистра предприятий, в совете вместе с Криворучко около полугода находился финансист Валдис Сикснис. Однако он отрицает, что работал с россиянином.

Владельцы L-ekspresis скрываются за длинными цепочками компаний. Одна из таких цепочек закончилась в эстонском предприятии Stardust Management. По данным Эстонского регистра предприятий, компания наполовину принадлежала Алексею и Екатерине Криворучко.