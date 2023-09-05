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Фото ⟩ Рога самца северного оленя в Рижском зоопарке стали ярко-красными

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Самец северного оленя в Рижском зоопарке
Самец северного оленя в Рижском зоопарке Фото: Rīgas Zoodārzs/Facebook

В Рижском зоопарке осень предвещают не только желтеющие листья, но и алые рога самцов северного оленя. 4 сентября сотрудники Рижского зоопарка заметили, что рога оленя Элмо начали сбрасывать кожу, а уже через день они стали ярко-красными.

"Обычно это происходит в первые дни сентября, поэтому это событие для работников зоопарка ассоциируется с началом учебного года, в свою очередь в жизни оленя это говорит о приближении времени гона", - говорится в комментарии в Facebook под опубликованными фотографиями.

"Рост оленьих рогов начинается каждой весной - они появляются на голове в виде мягких хрящей, покрытый кожей и тонкой, похожей на бархат, шерстью. По мере роста и формирования новых разветвлений рога постепенно окостеневают снизу.

Фото: Рога самца северного оленя в Рижском зоопарке стали ярко-красными

Когда рост рогов заканчивается и они становятся полностью твердыми, организм уменьшает кровоснабжение рогов - они больше не нуждаются в питательных веществах. Кожа начинает отделяться от рогов, и олени часто чешутся ими об деревья, чтобы ускорить процесс. Этот процесс не является болезненным для животного", - поясняют специалисты по животным.

"Рога оленей - одни из самых быстрорастущих костей в животном мире: они могут расти более чем на сантиметр в день. Это возможно благодаря притоку крови, богатой питательными веществами. Интересно, что при сходе кожи на рогах видны места, где находились самые крупные кровеносные сосуды".

Представители Рижского зоопарка предлагают посмотреть, как в последние дни быстро менялись рога Элмо. Всего две недели назад они были полностью покрыты шерстью.

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