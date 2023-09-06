Ученые из Латвии получили престижную награду "Женщинам в науке"

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Докторант, магистр биологии Кристина Бахо Сантос - исследователь Латвийского центра биомедицинских исследований. Она получает поддержку для разработки нового неинвазивного метода диагностики, прогноза и мониторинга рака простаты. Этот метод позволит быстрее и проще получать данные о наличии биомаркеров типа РНК, секретируемых опухолью, в образцах мочи и плазмы крови мужчин. Ожидается, что этот подход облегчит раннюю диагностику рака простаты и снизит смертность от этой болезни.

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В свою очередь доктор химических наук Лиене Григорьева - ведущий исследователь Латвийского института органического синтеза. В ее исследованиях разрабатываются методы получения органических веществ, в которых используются безвредные для природы и человека дешевые катализаторы, позволяющие быстро и легко получать различные ценные соединения. Инновационная методология не только облегчит получение уже известных ценных соединений, например, лекарственных веществ, но и расширит возможности химиков по открытию новых, до сих пор неизученных веществ.

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"На программу подали заявки 36 молодых женщин-ученых из Латвии - 17 докторов наук и 19 докторантов, представившие качественные исследовательские проекты. В этом году награду получили физики и специалисты в области материаловедения, химии и молекулярной биологии. Разработанные ими исследования соответствуют приоритетным направлениям Латвии в науке и послужат основой для развития перспективных научных направлений, а также побудят молодых женщин развивать свою профессиональную деятельность в науке", - подчеркивает Ивар Калвиньш, президент Академии наук Латвии.