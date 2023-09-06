Ученые из Латвии получили престижную награду "Женщинам в науке"

L`Oréal в сотрудничестве с Академиями наук стран Балтии и Национальными комиссиями ЮНЕСКО наградили семь талантливых женщин-ученых в рамках Программы молодых талантов стран Балтии Женщинам в науке. В Латвии награды за вклад в науку и премию в размере 7000 евро на проведение исследований в этом году получили докторант, магистр инженерных наук Катрина Лагановска, докторант, магистр биологии Кристина Бахо Сантос и доктор химических наук Лиене Григорьева.
"Благодарю жюри трех Академий наук стран Балтии за проделанную работу по оценке научной деятельности и достижений при отборе молодых женщин-ученых на награду. Я сильно и искренне рада за этих замечательных женщин и учёных, чья увлеченность и результаты работы вдохновят девушек в школах и университетах на реализацию своих целей для общего блага общества – здоровья людей и окружающей среды. Я уверена, что это также напомнит всем о важной роли науки и вкладе наших женщин-ученых. Желаю всем женщинам-ученым, как молодым, так и опытным, успехов в научной работе и счастья в личной жизни", – заявила в своем приветствии президент Латвии (1999-2007), патронесса Программы молодых талантов стран Балтии Женщинам в науке, академик Вайра Вике-Фрейберга.
Докторант, магистр инженерных наук Катрина Лагановска - исследователь Института физики твердого тела Латвийского университета. Она получает поддержку на проект по исследованию оптических свойств и дефектов сегнетоэлектрических оксидов металлов. Это позволит далее исследовать сегнетоэлектрические полевые транзисторы, которые в случае успешного и масштабируемого результата могут быть использованы в компьютерах следующего поколения, открывая возможность создания совершенно новой компьютерной архитектуры.
Докторант, магистр биологии Кристина Бахо Сантос - исследователь Латвийского центра биомедицинских исследований. Она получает поддержку для разработки нового неинвазивного метода диагностики, прогноза и мониторинга рака простаты. Этот метод позволит быстрее и проще получать данные о наличии биомаркеров типа РНК, секретируемых опухолью, в образцах мочи и плазмы крови мужчин. Ожидается, что этот подход облегчит раннюю диагностику рака простаты и снизит смертность от этой болезни.
В свою очередь доктор химических наук Лиене Григорьева - ведущий исследователь Латвийского института органического синтеза. В ее исследованиях разрабатываются методы получения органических веществ, в которых используются безвредные для природы и человека дешевые катализаторы, позволяющие быстро и легко получать различные ценные соединения. Инновационная методология не только облегчит получение уже известных ценных соединений, например, лекарственных веществ, но и расширит возможности химиков по открытию новых, до сих пор неизученных веществ.
"На программу подали заявки 36 молодых женщин-ученых из Латвии - 17 докторов наук и 19 докторантов, представившие качественные исследовательские проекты. В этом году награду получили физики и специалисты в области материаловедения, химии и молекулярной биологии. Разработанные ими исследования соответствуют приоритетным направлениям Латвии в науке и послужат основой для развития перспективных научных направлений, а также побудят молодых женщин развивать свою профессиональную деятельность в науке", - подчеркивает Ивар Калвиньш, президент Академии наук Латвии.
С 2005 года, когда программа была введена в Латвии, 57 женщин-ученых из Латвии получили признание за свой научный вклад. Уже седьмой год подряд программа реализуется также в Эстонии и Литве, где за достижения в области науки были награждены двенадцать женщин-ученых в каждой стране.
Программу Женщинам в науке 19 лет назад учредила в Латвии патронесса программы доктор Вайра Вике-Фрейберга (президент Латвии с 1999 по 2007 год). В настоящее время программу Женщинам в науке L`Oréal реализует в сотрудничестве с национальными Академиями наук Латвии, Эстонии и Литвы и Национальными комиссиями ЮНЕСКО.
"Мы рады, что в результате успешного партнерства программа Женщинам в науке стала важным событием в балтийской науке и новой площадкой для сотрудничества молодых женщин-ученых. Она способствует международному взаимодействию в развитии науки и благополучию общества в долгосрочной перспективе", - говорит генеральный секретарь Латвийской Национальной комиссии ЮНЕСКО Байба Мольника.
Международная программа Женщинам в науке была начата в 1998 году. С тех пор L`Oréal и учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обязались содействовать росту числа женщин, занимающихся научными исследованиями. В течение последних 25 лет программа L`Oréal и ЮНЕСКО Женщинам в науке поддерживает женщин-ученых на решающих этапах их карьеры, внося значительный вклад в развитие науки, а также способствуя гендерному равенству в научной сфере.
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