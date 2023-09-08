Кирсис: на поддержание столичных дорог нужно 45 млн евро

Для поддержания улиц Риги в относительно хорошем состоянии на текущие работы необходимо не менее 45 млн евро в год, сказал мэр Риги Вилнис Кирсис в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.
Это финансирование необходимо, помимо реализации крупных проектов.
"45 млн евро - тот предел, когда разрушение улиц происходит медленнее, чем обновление", - отметил мэр.
Он допускает, что финансирование текущих работ по содержанию улиц в размере около 45 млн евро может быть достигнуто в следующем году.
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