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Кирсис: на поддержание столичных дорог нужно 45 млн евро

rus.tvnet.lv/LETA
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Вилнис Кирсис
Вилнис Кирсис Фото: Ieva Leiniša/LETA

Для поддержания улиц Риги в относительно хорошем состоянии на текущие работы необходимо не менее 45 млн евро в год, сказал мэр Риги Вилнис Кирсис в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Это финансирование необходимо, помимо реализации крупных проектов.

"45 млн евро - тот предел, когда разрушение улиц происходит медленнее, чем обновление", - отметил мэр.

Он допускает, что финансирование текущих работ по содержанию улиц в размере около 45 млн евро может быть достигнуто в следующем году.

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