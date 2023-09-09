Видео ⟩ За занавесом: российские пропагандисты кричат в интернете, но молчат на телевидении

Если же говорить о реальных событиях на фронте, то, например, газета "The Guardian" в минувшие выходные опубликовала статью "Украинское контрнаступление на юге имеет значительный успех". Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) также отмечает успехи украинского контрнаступления. В этом смысле сообщения российских пропагандистов очень напоминают пропаганду Третьего рейха, когда в конце Второй мировой войны все еще сообщалось об успехах героической немецкой армии.

Отрыжка великорусского шовинизма

Помимо репортажей "военкоров" с фронта, в сообщениях пропагандистов преобладали привычные темы - Россия как лидер нового многополярного мира, НАТО во главе с США хочет уничтожить Россию, но у них это не получится. Интересно, что в программе "60 минут" с огромной помпезностью была подана ​​новость о том, что по приказу Путина российские межконтинентальные баллистические ракеты нового поколения "Сармат" поставлены на "боевое дежурство". Пропагандист Евгений Соловьев подробно рассказал, какова дальность действия этих ракет, какой ущерб они могут нанести, насколько они неуязвимы для любой системы ПВО. При этом Попов цинично заявил, что США хотят ядерной войны, а Россия не хочет ее ни при каких обстоятельствах. Постановка "Сармата" на "боевое дежурство" осуществляется только для самообороны и сдерживания противника, то есть НАТО.

Видео: Фрагмент эфира "РТР-Планета"

Поистине фашистская речь прозвучала в программе "60 минут", где говорилось о том, что России угрожают иммигранты. Некоторые участники передачи на полном серьезе утверждали, что времена СССР уже доказали превосходство в развитии русской нации над другими народами, цитировались также слова советского маршала Баграмяна во время Второй мировой войны о том, что те части армии, где русских меньше 50%, нужно просто расформировать, ибо происходит существенное падение боеспособности. В настоящее время идентичности россиян угрожают орды иммигрантов, особенно из Средней Азии. Пропагандисты даже заявили, что 1 сентября, глядя на учеников российских школ, они ужаснулись, сколько там детей-иммигрантов, и что нужно работать над тем, чтобы большинство российских школьников составляли этнические русские.

Видео: Фрагмент эфира "РТР-Планета"

Слушая все это, уже не удивляешься, что, по мнению кремлевских идеологов, лучшим президентом США был бы Дональд Трамп, лучшая партия Германии - AFD, а дружить во Франции нужно с Марин Ле Пен.

Фото: MAF

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