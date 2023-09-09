Видео ⟩ За занавесом: российские пропагандисты кричат в интернете, но молчат на телевидении

Прошедшая неделя в сфере российской пропаганды обозначила резкую, как никогда, разделительную линию между двумя разными потоками информации - пропагандистскими интернет-каналами и государственным телевидением. Хотя это разделение существует с самого начала войны, на прошлой неделе оно проявилось особенно резко.
От ударов по Балтии до могильной тишины
А именно, разногласия в пропагандистских сообщениях касаются удара украинского беспилотника по псковскому аэропорту в ночь с 29 на 30 августа. Атака беспилотника повредила четыре тяжелых транспортных самолета Ил-76 и вынудила Россию закрыть воздушное пространство над московским аэропортом Внуково. И на телеграм-каналах, и в различных интернет-программах пропагандисты с пеной у рта призывали к мести, а главный пропагандист Владимир Соловьев в своей онлайн-программе "Полный контакт" кричал, что удары беспилотников по Пскову произошли с территории стран Балтии, поэтому Эстонию и Латвию надо стереть с лица земли. Следует отметить, что министр обороны Латвии Инара Мурниеце категорически отрицала причастность Латвии к упомянутой атаке. С другой стороны, депутат российской Думы, генерал в отставке Андрей Гурулёв даже бредил о ядерной атаке на Украину.
Между тем в пропагандистских программах российского телевидения, а также в новостных программах об атаке беспилотника на Псков не упоминалось ни словом. Конечно, возникает вопрос, почему пропагандисты предпочитают хранить молчание вместо того, чтобы использовать эти атаки в своих идеологических целях, продолжая разжигать ненависть к Украине и Западу.
Политолог и эксперт по России Карлис Даукштс поясняет, что интернет-СМИ и телевизионные программы имеют две разные целевые аудитории, и для каждой из них есть свой идеологический посыл. Понятно, что от людей, потребляющих интернет-СМИ, бессмысленно скрывать какую-либо информацию, в том числе об атаках дронов, потому что они и так ее знают и широко обсуждают, например, в телеграм-каналах. Поэтому этой аудитории, в которую входят и ультранационалисты, пропагандисты целенаправленно навязывают нарратив о необходимости ужасного реванша, заодно подогревая и без того острую неприязнь к странам Балтии. Однако следует помнить, что интернетом пользуется абсолютное меньшинство из примерно 145-миллионного населения России. Большинство россиян, особенно в регионах, потребляют только традиционные СМИ. И от этой части аудитории информацию можно вообще утаивать.
Даукштс отмечает, что замалчивание новостей об ударах беспилотников в телевизионных программах является осознанным распоряжением Кремля, чтобы не создавать паники у населения и ощущения, что ситуация не под контролем. Если миллионы зрителей, большинство из которых пенсионеры, живут с верой в то, что президент России Владимир Путин является сильным лидером, способным защитить свою страну, то периодические новости об ударах дронов по России могут поколебать эту веру. Также подобные новости могут вызвать вопросы у населения, что, мягко говоря, не очень комфортно для нынешней российской власти.
"Несмотря на относительное молчание об атаках беспилотников на государственном телевидении, эти удары подняли тревожные вопросы о возможностях российской противовоздушной обороны, особенно в предотвращении нападения на псковский аэропорт", - пишет газета "Washington Post", отмечая при этом, что "некоторые сторонники жесткого военного лобби выразили недовольство войной, которая на протяжении нескольких месяцев не принесла России больших успехов".
Если оценивать российские телепрограммы, четко проявляется идеологический посыл "для простого народа" - украинская армия на фронте лишь несет потери, тогда как российская армия медленно, но героически движется вперед. Запад хочет уничтожить Россию и одержим русофобией, но ничего не может сделать и фактически бессилен. Очевидно, что в таком нарративе любые новости об ударах по территории России более чем неуместны.
В этом контексте есть еще один интересный нюанс - 29 августа российские телеканалы даже не упомянули о том, что в этот день прошли похороны Евгения Пригожина, лидера частной военной компании "Вагнер". Радио "Свободная Европа" остроумно назвало эти похороны "специальной похоронной операцией ".
Ложь о событиях на фронте
"Военкоры" до сих пор упорно отрицают факт занятия украинскими вооруженными силами села Работино. Все сюжеты с фронта рассказывают о том, что у России настолько сильные линии обороны, что украинцам не удается их прорвать. Конечно, говорят, что украинцы потеряли в боях при Работино сумасшедшее количество людей и огромное количество западной военной техники. О своих потерях россияне не сообщают ни слова.
Видео: Фрагмент эфира "РТР-Планета"
Несколько сюжетов были посвящены поставке в Украину истребителей F-16, подчеркивая тот факт, что подготовка украинских пилотов продлится не менее полугода, и поэтому истребители все это время не могут быть использованы. С другой стороны, когда они начнут применяться, они станут приоритетными целями и "легкой добычей" российской армии, поскольку российской системе ПВО будет проще простого их уничтожить.
Настоящим подарком для "кремлинов" стала новость о коррупции в украинских военно-медицинских комиссиях, где их члены за определенную плату выдавали фиктивные справки о непригодности человека к военной службе. Россияне, конечно, все повернули так, что "простые" украинцы не хотят идти на войну, но жестокий "укронацистский" режим вынуждает их к этому и отправляет на фронт в качестве пушечного мяса. Эти отдельные случаи коррупции, по мнению идеологов Кремля, являются доказательством того, что только Запад и "преступный" украинский режим хотят воевать за Украину.
При этом Россия сама пытается вербовать мигрантов из стран Центральной Азии, чтобы обеспечить необходимое "пушечное мясо" в войне против Украины, утверждают британские спецслужбы. "В России проживает не менее шести миллионов мигрантов из Центральной Азии, которых Кремль считает потенциальными рекрутами", - говорится в ежедневном докладе Министерства обороны Великобритании о ситуации на украинском фронте.
По мнению министерства, Россия стремится избежать еще одной мобилизации перед президентскими выборами в следующем году. С другой стороны, эксплуатация иностранных граждан позволит Кремлю получить дополнительную рабочую силу на фоне растущих российских потерь, говорится в докладе.
С июня Россия также распространяет рекламу в соседних странах, таких как Армения и Казахстан, пытаясь привлечь наемников, которым обещают единовременную первоначальную выплату в размере 495 000 рублей (около 5 000 евро) и ежемесячную зарплату в размере 190 000 рублей. Вербовка мигрантов из Центральной Азии продолжается как минимум с мая, им обещают российское гражданство. Имеются также сообщения о применении принудительных методов. Например, узбекские строители в оккупированном Россией Мариуполе были вынуждены вступить в ряды вторгшейся армии. Следует отметить, что пропагандисты под руководством Соловьева уже несколько месяцев говорят о том, что все желающие российского гражданства жители стран СНГ должны сначала подписать контракт с вооруженными силами и отправиться воевать на Украину.
Если же говорить о реальных событиях на фронте, то, например, газета "The Guardian" в минувшие выходные опубликовала статью "Украинское контрнаступление на юге имеет значительный успех". Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) также отмечает успехи украинского контрнаступления. В этом смысле сообщения российских пропагандистов очень напоминают пропаганду Третьего рейха, когда в конце Второй мировой войны все еще сообщалось об успехах героической немецкой армии.
Отрыжка великорусского шовинизма
Помимо репортажей "военкоров" с фронта, в сообщениях пропагандистов преобладали привычные темы - Россия как лидер нового многополярного мира, НАТО во главе с США хочет уничтожить Россию, но у них это не получится. Интересно, что в программе "60 минут" с огромной помпезностью была подана новость о том, что по приказу Путина российские межконтинентальные баллистические ракеты нового поколения "Сармат" поставлены на "боевое дежурство". Пропагандист Евгений Соловьев подробно рассказал, какова дальность действия этих ракет, какой ущерб они могут нанести, насколько они неуязвимы для любой системы ПВО. При этом Попов цинично заявил, что США хотят ядерной войны, а Россия не хочет ее ни при каких обстоятельствах. Постановка "Сармата" на "боевое дежурство" осуществляется только для самообороны и сдерживания противника, то есть НАТО.
Видео: Фрагмент эфира "РТР-Планета"
Поистине фашистская речь прозвучала в программе "60 минут", где говорилось о том, что России угрожают иммигранты. Некоторые участники передачи на полном серьезе утверждали, что времена СССР уже доказали превосходство в развитии русской нации над другими народами, цитировались также слова советского маршала Баграмяна во время Второй мировой войны о том, что те части армии, где русских меньше 50%, нужно просто расформировать, ибо происходит существенное падение боеспособности. В настоящее время идентичности россиян угрожают орды иммигрантов, особенно из Средней Азии. Пропагандисты даже заявили, что 1 сентября, глядя на учеников российских школ, они ужаснулись, сколько там детей-иммигрантов, и что нужно работать над тем, чтобы большинство российских школьников составляли этнические русские.
Видео: Фрагмент эфира "РТР-Планета"
Слушая все это, уже не удивляешься, что, по мнению кремлевских идеологов, лучшим президентом США был бы Дональд Трамп, лучшая партия Германии - AFD, а дружить во Франции нужно с Марин Ле Пен.
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