Обновлённое меню закусок и суши Gan bei - подарок гурманам восточной кухни от одного из лучших шеф-поваров мира

Руководство Gan bei не останавливается на достигнутом: уже более месяца ценители восточной кухни наслаждаются обновлённым меню закусок и суши от титулованного суши-мастера Петро Гудзоватый (Petro Gudzovatyi, @chefpetro_g).

Фото: Publicitātes foto

«Так же как мир моды, ресторанная индустрия – это быстро меняющийся организм, который требует пристального внимания и регулярного обновления. Мы внимательно следим не только за качеством подаваемых блюд, но и за трендами – именно поэтому разработку и внедрение обновлённого меню мы доверили лучшему из лучших шеф-поваров в мире,» - говорит исполнительный директор сети Gan bei.

Петро Гудзоватый – один из 50 в мире обладателей сертификата Японской Ассоциации Суши AJSA/WSII, молодой, талантливый и уже очень востребованный в мировой ресторанной индустрии суши-мастер. Финалист чемпионата Мира по суши 2023 (World Sushi Cup Tokyo) был приглашён в команду Gan bei, чтобы разнообразить уже полюбившееся популярное меню модными и трендовыми закусками и суши.

«Традиционно меню Gan bei – это кулинарное наследие трёх древнейших цивилизаций мира: китайской, японской и индийской аутентичной кухни. Нам удалось успешно адаптировать его к европейским вкусовым тонкостям. Новинки от Петро идеально разнообразят уже полюбившиеся многим блюда. В то же время мы хотим заверить наших гостей, что все фавориты, уже ставшие знаком качества и узнаваемости нашей сети, остались в меню,» - обещает Виктория Павлова.

Фото: Publicitātes foto