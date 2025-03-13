По данным расследования, основанного на информации из закрытой российской таможенной базы и архива ImportGenius, с февраля 2022 года по март 2024 года airBaltic пыталась осуществить 28 закупок российского топлива, из которых 13 были успешными. Общий объем поставок составил около 3100 тонн на сумму 206,7 млн рублей (примерно 2,3 млн долларов).

Согласно данным, указанным отправителем в описании товара, топливо предназначалось для заправки самолетов airBaltic на международных рейсах.

Поставки осуществлялись регулярно - не реже одного раза в месяц в течение 2023 года.

При этом объем каждой партии был стабилен и составлял около 100 тонн.

Также в феврале и марте 2022 года компания фигурировала как покупатель двух крупных партий по 1000 тонн. В обеих базах данных товар обозначен кодом "2710192100" - как "топливо для реактивных двигателей".

Согласно санкциям ЕС такие поставки из России запрещены.

По документам, на которые ссылается издание "Вёрстка", в 2022 году две партии топлива были закуплены у "Газпромнефть-Аэро", а в 2023 году поставки осуществлялись через компанию "Татнефтьаэросервис".

Латвийские власти и airBaltic отвергают обвинения