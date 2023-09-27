"У меня все ļoti, ļoti". Актер Константин Никулин о переезде в Латвию

Константин - уроженец Омска, последние семь лет жил в Москве. В Латвию он добирался через Узбекистан после того, как началась полномасштабная война России в Украине.

"Когда началась война, я проснулся рано утром, думал, сейчас пойду на репетицию, все отменят, и мы вместе пойдем на митинг, я прихожу, а все просто "за", - таковы последние воспоминания актера о Москве.

Ранее он много ходил на митинги, сейчас признает, что результата это не принесло, а в 2023-м стало угрозой для жизни.

Поддержку войны в России он объясняет "внутренней нищетой" населения: "Не мыслить, не иметь собственное мнение, а делать так, как надо. В театре меня научили быть человеком, мыслить".

Константин Никулин Фото: Juris Lisovs / TVNET

Никулин благодарен театру им. М. Чехова, поддержавшему его в процессе оформления документов для получения "ВНЖ для высококвалифицированных специалистов". Другие, по его словам, Латвия россиянам не выдает.

Решение пока не принято, оно затянулось на четыре месяца и ожидается до конца ноября.