"У меня все ļoti, ļoti". Актер Константин Никулин о переезде в Латвию

"У меня долго не получалось сказать ļoti, теперь наконец получается, поэтому я везде пытаюсь вставить это слово, у меня все ļoti, ļoti", - улыбается актер Рижского русского театра им. М. Чехова Константин Никулин.
Константин - уроженец Омска, последние семь лет жил в Москве. В Латвию он добирался через Узбекистан после того, как началась полномасштабная война России в Украине.
"Когда началась война, я проснулся рано утром, думал, сейчас пойду на репетицию, все отменят, и мы вместе пойдем на митинг, я прихожу, а все просто "за", - таковы последние воспоминания актера о Москве.
Ранее он много ходил на митинги, сейчас признает, что результата это не принесло, а в 2023-м стало угрозой для жизни.
Поддержку войны в России он объясняет "внутренней нищетой" населения: "Не мыслить, не иметь собственное мнение, а делать так, как надо. В театре меня научили быть человеком, мыслить".
Никулин благодарен театру им. М. Чехова, поддержавшему его в процессе оформления документов для получения "ВНЖ для высококвалифицированных специалистов". Другие, по его словам, Латвия россиянам не выдает.
Решение пока не принято, оно затянулось на четыре месяца и ожидается до конца ноября.
Тем временем Константин начал учить латышский язык, сдал его на А2: "На курсы не ходил, никто категорию не требовал, просто для себя - я живу с друзьями-латышами".
"Это какая-то судьба, мои предки по папиной линии - латыши, они ссыльные в Сибирь, то есть я вернулся... Чувствую себя здесь очень хорошо, как дома", - рассказывает актер. Имя его бабушки - Анна Озола.
Константин Никулин - новый герой проекта "Мы здесь". Это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Первыми героинями проекта стали уроженки Мариуполя - RUS TVNET рассказал историю Анастасии Василенко, а "Чайка" - Вероники Козловской. Вторая героиня RUS TVNET в проекте "Мы здесь" - художница Люся из Киева, а "Чайка" рассказала об Алексее Сорокине, который живет в Краславе, но родом из России. Следующие герои RUS TVNET - из Беларуси: актер Рижского русского театра им. М. Чехова Иван Стрельцов и Наста Захаревич.
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