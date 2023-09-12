Ryanair отказала пассажиру в посадке из-за размера инвалидной коляски

"Я ждал в аэропорту с трех утра до одиннадцати. Никогда раньше я не сталкивался с такой дискриминацией. В 2023 году нечто подобное просто невероятно", - добавил он.

Инцидент вынудил британца отказаться от участия в турнире по гольфу. "Я очень ждал матча, но Ryanair все испортила".

В свою очередь, представители Ryanair указали, что ответили на письмо о размерах инвалидной коляски, однако мужчина утверждает, что не получил никакого ответа.

"Путешествовать в инвалидной коляске сложно, и нужно всегда быть осторожным. Если бы мне сказали, что я не смогу сесть в самолет, я бы не забронировал рейс", - сказал мужчина.

Ryanair прокомментировала инцидент:

"Пассажир, забронировавший место на рейс из Корка в Ливерпуль 2 сентября, решил не садиться на борт после того, как сотрудники аэропорта сообщили ему, что его инвалидная коляска больше, чем размер инвалидной коляски Ryanair. 1 сентября пассажир получил от Ryanair электронное письмо, в котором четко говорилось, что инвалидная коляска была слишком велика".

Пока неизвестно, разрешился ли конфликт между пассажиром и авиакомпанией.