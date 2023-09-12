Ryanair отказала пассажиру в посадке из-за размера инвалидной коляски

Мужчину не пустили в самолет, потому что его инвалидное кресло было слишком большим. Этот случай произошел в субботу, 2 сентября, с пассажиром рейса авиакомпании Ryanair, который остался один в аэропорту после того, как его не пустили в самолет, сообщает издание LADBible.
У 45-летнего мужчины, гражданина Великобритании, которого семь лет назад парализовало из-за опухоли спинного мозга и который теперь прикован к инвалидному креслу, был билет на рейс Ryanair из Корка в Ливерпуль на 2 сентября. Мужчина хотел посмотреть игру футбольного клуба и принять участие в турнире по гольфу.
Как принято в таких случаях, перед полетом он отправил в авиакомпанию размеры своей инвалидной коляски, однако никакого ответа от Ryanair не получил.
Пассажир прибыл в аэропорт за пять часов до вылета, но сотрудники аэропорта заявили, что его инвалидная коляска слишком велика, чтобы поместиться в самолет.
Мужчина также отметил, что у выхода на посадку не было сотрудника авиакомпании, который помог бы ему попасть в самолет. О том, что его не возьмут на борт, ему сообщили незадолго до вылета.
"Ryanair бросила меня, не предупредив вовремя, что я не смогу сесть на самолет. Как только я понял, что меня бросили, у меня заколотилось сердце и мне стало плохо. Я плакал в аэропорту", - рассказал мужчина местной газете.
"Я ждал в аэропорту с трех утра до одиннадцати. Никогда раньше я не сталкивался с такой дискриминацией. В 2023 году нечто подобное просто невероятно", - добавил он.
Инцидент вынудил британца отказаться от участия в турнире по гольфу. "Я очень ждал матча, но Ryanair все испортила".
В свою очередь, представители Ryanair указали, что ответили на письмо о размерах инвалидной коляски, однако мужчина утверждает, что не получил никакого ответа.
"Путешествовать в инвалидной коляске сложно, и нужно всегда быть осторожным. Если бы мне сказали, что я не смогу сесть в самолет, я бы не забронировал рейс", - сказал мужчина.
Ryanair прокомментировала инцидент:
"Пассажир, забронировавший место на рейс из Корка в Ливерпуль 2 сентября, решил не садиться на борт после того, как сотрудники аэропорта сообщили ему, что его инвалидная коляска больше, чем размер инвалидной коляски Ryanair. 1 сентября пассажир получил от Ryanair электронное письмо, в котором четко говорилось, что инвалидная коляска была слишком велика".
Пока неизвестно, разрешился ли конфликт между пассажиром и авиакомпанией.
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