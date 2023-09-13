Венеция введет сбор для туристов за посещение старого города

Эта плата будет введена весной 2024 года и первоначально будет применяться к 30 самым загруженным дням, чтобы побудить туристов выбирать менее популярные дни для посещения. Точные даты этих 30 дней пока не определены.

Венеция, город на северо-восточном побережье Италии, является одним из самых популярных туристических направлений в мире. В настоящее время здесь проживает менее 50 тысяч постоянных жителей, однако в туристический сезон этот город иногда посещает как минимум вдвое больше туристов.

Огромное количество посетителей, особенно тех, кто прибывает на круизных лайнерах и проводит в Венеции всего несколько часов, чтобы осмотреть город, на протяжении многих лет вызывало серьезные проблемы.

Однако против платы за вход выступают и венецианцы, и решение несколько раз откладывалось.

Действующий план предусматривает, что посетители старого города без билета могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 300 евро.