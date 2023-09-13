Нефтяной кризис? Мировые рынки столкнулись с крупнейшим дефицитом за 10 лет

Учитывая последние данные международной организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти создало ситуацию, когда цены на нефть на Лондонской бирже уже превысили 90 долларов за баррель.

Мировые резервы нефти, значительно сократившиеся в третьем квартале, в ближайшие три месяца сократятся еще больше - примерно на 3,3 миллиона баррелей в день.

"Если эти прогнозы оправдаются, это будет самое большое сокращение запасов нефти с 2007 года", - говорится в отчете ОПЕК. В нем отмечается, что 13 членов ОПЕК добывают в среднем 27,4 миллиона баррелей нефти в день, что на 1,8 миллиона меньше, чем нужно потребителям.

Если организация сохранит добычу нефти без изменений, как планирует сделать Саудовская Аравия, разрыв между спросом и предложением в ближайшие два месяца удвоится. По оценке ОПЕК, для удовлетворения мирового спроса в четвертом квартале потребуется 30,7 млн ​​баррелей нефти в сутки.

Действия ОПЕК показывают, что организация планирует быстро сократить запасы нефти. В развитых странах они уже в среднем на 114 миллионов баррелей меньше, чем в среднем в 2015-2019 годах.

Указывается, что Саудовская Аравия хочет, чтобы цены на нефть были близки к 100 долларам за баррель, чтобы покрыть государственные расходы и различные амбициозные проекты под руководством наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Королевство потратило огромные суммы на различные проекты - от футуристических городов до привлечения высококлассных футболистов, таких как Криштиану Роналду, в местную футбольную лигу.