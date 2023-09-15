Липину интересно ⟩ Собрались профессионалы? Что известно о новых министрах

Итак, свершилось! Новый Кабинет министров утвержден. Надолго ли? Пока не знаем. Но это не повод не познакомиться поближе с теми, кто как минимум в ближайшее время будет определять политическую повестку в нашей стране.
Начнем с того, что три кресла будут занимать те же люди, что и в предыдущем правительстве: министр финансов Арвил Ашераденс, министр образования Анда Чакша и министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.
Поэтому о них вы можете прочитать в статьях, посвященных предыдущему Кабмину, никто из вышеперечисленных политиков за последний год принципиально не изменился. Разве только у Либини-Эгнере больше шансов выполнить обещанное и принять Закон о партнерских отношениях, а также ратифицировать Стамбульскую конвенцию.
А вот об остальных поговорим подробнее. И начнем с тех политиков, которые тоже остались с предыдущего правительства - изменились лишь кресла.
Премьер-министр
Кто: Эвика Силиня
Партия: "Новое Единство"
Опыт работы: министр благосостояния (2022-2023), парламентский секретарь Кабинета министров (2019-2022), парламентский секретарь Министерства внутренних дел (2013-2019), советник министра внутренних дел по юридическим вопросам (2011-2013), практикующий адвокат (2003-2012).
Образование: юрист, магистр социальных наук.
Всего лишь вторая женщина во главе Кабинета министров в истории Латвии. Пока сложно сделать вывод о том, насколько уверенно она себя чувствует в этой роли. С одной стороны, собрать коалицию из пяти или хотя бы четырех партий - как хотелось изначально - ей не удалось.
С другой стороны, распределение кресел произошло сравнительно быстро и пока без откровенных конфликтов, вышедших наружу.
При этом очевидно, что Силине будет непросто. У новой коалиции всего 53 места в парламенте, а противостоять им будут крайне опытные политики. И чего только стоит фейк про участие в съемках порно, который практически сразу же вкинули в адрес Силини российские тролли (подробнее о пути этого фейка и его разоблачении в этом материале "Проверено. Медиа").
Министр иностранных дел
Кто: Кришьянис Кариньш
Партия: "Новое Единство"
Опыт работы: премьер-министр (2019-2023), депутат Европарламента (2009-2019), депутат Сейма (2002-2009).
Образование: доктор филологических наук.
Кокетство о том, что будущее туманно и непознаваемо, отставлено в сторону. Кариньш занимает пост, который 11 лет занимал его бывший сопартиец, а ныне президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Собственно, принципиальных изменений на этом фронте ждать глупо. Евроатлантический курс будет продолжаться, Украине будем помогать, а с США и Европой - дружить. Разве только шуточек в Twitter станет поменьше.
Министр здравоохранения
Кто: Хосам Абу Мери
Партия: "Новое Единство"
Опыт работы: депутат Сейма (2014-2018, 2022-2023), депутат Ропажской краевой думы (2021-2022), гастроэнтеролог, эндоскопист (2004-2014).
Образование: гастроэнтеролог.
Одно из тех назначений, которое вызвало громкое недовольство у профессионалов в сфере. Справедливости ради, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода возражает не лично против Абу Мери, но, скорее, против того, чтобы сфера здравоохранения в принципе уходила "Новому Единству".
Представитель профсоюза Инга Рудзите отметила, что подозрения вызвал проект декларации нового правительства, в котором на сферу здравоохранения планируется выделить 12% от основных расходов государственного бюджета.
Впрочем, здравоохранение всегда было тяжелой сферой (что признает и сам Абу Мери), которую с большой неохотой брали на себя политики. Напомню, что во втором правительстве Кариньша министром здравоохранения стала беспартийная Лига Меньгелсоне, потому что больше было некому.
В общем, здравоохранение - это та сфера, где очень много нерешенных проблем, на которые не выделяется необходимое количество ресурсов. В пользу Абу Мери играет тот факт, что он об этих проблемах знает не понаслышке. Против него - все остальное.
Министр внутренних дел
Кто: Рихард Козловскис
Партия: "Новое Единство"
Опыт работы: депутат Сейма (2019-2023), министр внутренних дел (2011-2019), адвокат (2007-2011), советник Министерства обороны (2005-2007), сотрудник Полиции безопасности (1996-2005).
Образование: спортивный педагог, юрист.
Рихард Козловскис 8 лет был министром внутренних дел, пока это кресло не пришлось в 2019 году отдать новой коалиции - чтобы сформировать первое правительство Кариньша. И дальше за четыре года этот пост сменили четыре министра: Сандис Гиргенс (KPV LV) ушел с поста вслед за своей партией, Марию Голубеву ("Для развития/За!") убрали за якобы недостаточно профессиональную работу во время 9 мая, а Кристапу Эклонсу (тогда беспартийный, сейчас - "Для развития/За!") оставалось спокойно просидеть полгода до смены правительства.
Во втором правительстве Кариньша эту позицию недолго занимал опытнейший Марис Кучинскис ("Объединенный список"), и вот Козловскис возвращается. Понятное дело, что не только от него зависит, долго ли он просидит на этом месте. Но то, что ему не придется входить в курс дела с нуля - уже большой плюс.
Опять-таки никакой резкой смены курса. Но профсоюз работников внутренних дел уже положительно отреагировал на кандидатуру Козловскиса (чего не скажешь обо всех сферах), а сам министр пообещал работать над поднятием заработной платы сотрудников и разработкой более четкого плана во время кризисных ситуаций.
Министр охраны среды и регионального развития
Кто: Инга Берзиня
Партия: "Новое Единство"
Опыт работы: депутат Сейма (2022-2023), председатель Кулдигской краевой думы (2009-2022), председатель Кулдигской городской думы (2007-2009), заместитель председателя Кулдигской городской думы (2001-2007).
Образование: магистр географии.
Вот про какую сферу сложно что-то сказать определенно. Берзиня, более 20 лет отработавшая в Кулдигской думе, конечно, напрямую знакома с вопросами регионального развития. Так что человек с опытом, что называется, "в поле".
Но, судя по всему, региональная политика не является приоритетом новой коалиции - в той же правительственной декларации ей посвящено полтора пункта, в которых упакованы все ключевые слова. Продуманность не ощущается.
Так что приятно, конечно, что сферой будет заниматься напрямую относящийся к теме человек, но получит ли Берзиня поддержку от коллег по правительству - большой вопрос.
Министр климата и энергетики
Кто: Каспар Мелнис
Партия: Союз зеленых и крестьян
Опыт работы: депутат Сейма (2022-2023), депутат Резекненской краевой думы (2021-2022).
Образование: предприниматель в сфере сельского хозяйства, помощник юриста, магистр управления.
Несмотря на то, что охрана среды находится в сфере интересов предыдущего министерства, в уже упомянутой декларации ответственным за охрану среды назначается Министерство климата и энергетики. Которое там называется отчего-то Министерством климата, энергетики и охраны среды. Судя по всему, нас ждут новые перемены.
Вдвойне любопытно, что министром становится человек, который еще меньше года назад страшно критиковал идею этого министерства. Но Мелнис все объяснил. Он-то (как и весь СЗК) был против Министерства климата и энергетики. А Министерство климата, энергетики и охраны среды - это совсем другое дело.
Вдобавок ведущие латвийские экологические и природоохранные организации, а также эксперты в области природы уже высказались против Мелниса на этом посту, как и в целом они против того, чтобы это министерство было отдано СЗК.
А ведь это мы не вспоминаем о том, что сам факт необходимости Министерства климата и энергетики довольно сомнителен. В общем, наряду с Министерствами здравоохранения и образования в новом Кабмине это слабое звено.
Министр благосостояния
Кто: Улдис Аугулис
Партия: Союз зеленых и крестьян
Опыт работы: депутат Сейма (2006-2007, 2011-2014, 2018-2023), министр сообщения (2010-2011, 2016-2019), министр благосостояния (2009-2010, 2014-2016).
Образование: бакалавр финансового управления.
Только я обрадовался, что пост главы и этого министерства занимает человек с опытом в этой самой сфере, как прочитал размышления Аугулиса о том, что нужно сделать на посту министра благосостояния.
А именно он заявил, что для него приоритетны все вопросы благосостояния. Это звучит так же нереалистично, как и популистски. Нельзя решать все проблемы сразу, это невозможно. Давайте все-таки разберемся с чем-то одним хотя бы, а не будем распыляться по всем вопросам сразу.
В общем, будем надеяться, что это были просто красивые слова, а сам Аугулис воспользуется своим опытом, чтобы заняться проблемами благосостояния, ибо их хватает.
Министр сельского хозяйства
Кто: Арманд Краузе
Партия: Союз зеленых и крестьян
Опыт работы: депутат Сейма (2010, 2011-2023), парламентский секретарь Министерства сельского хозяйства (2010-2011).
Образование: агроном-садовод.
Вот уж еще одно историческое возвращение. С 2002 года - если СЗК был в правительстве, то их представитель автоматически занимал пост министра сельского хозяйства.
Так что думается, что здесь все должно пройти относительно спокойно. Сам Краузе тоже обладает определенным опытом в сельском хозяйстве (хоть пока и не раскрывает своих приоритетов на посту), а соответствующие организации сильно не протестуют, правда, высказались, что ожидают большего фокусирования на малых хозяйствах.
Поэтому серьезных волнений в сельском хозяйстве я лично не жду. Есть другие, более нестабильные сферы...
Министр экономики
Кто: Виктор Валайнис
Партия: Союз зеленых и крестьян
Опыт работы: депутат Сейма (2011-2014, 2015-2023), парламентский секретарь Министерства экономики (2016), парламентский секретарь Министерства сообщения (2013-2015).
Образование: экономист в сфере недвижимого имущества.
Валайнис пока не высказывался громко о своих планах на экономику. Разве только в интервью Dienas bizness выразил идею о том, что с банков можно дополнительно получить 140 млн евро, введя налог на банковскую сверхприбыль.
В декларации об экономике тоже говорится крайне размыто. Декларация правительства Силини в целом не блещет конкретикой, но даже на этом уровне экономика выделяется не в лучшую сторону.
В общем, какие-то прогнозы давать пока рано. Тем более что, как я и писал в предыдущих материалах, экономика - это та сфера, проблемы которой будет решать все правительство, а не только отдельное министерство.
Министр сообщения
Кто: Каспар Бришкенс
Партия: "Прогрессивные"
Опыт работы: депутат Сейма (2022-2023), член совета Pasažieru vilciens (2021-...), член совета RB Rail, руководитель стратегии и развития RB Rail (2014-2022).
Образование: магистр экономики.
Бришкенс для сообщения совсем не сторонний человек. Кроме упомянутых RB Rail и Pasažieru vilciens, он работал в airBaltic, а также был советником министра сообщения.
Само по себе это, конечно, не гарантирует успехов в соответствующей области. Но видно, что Бришкенс понимает, о чем говорит, когда в качестве приоритетов называет безопасность, модернизацию и зеленый курс.
С другой стороны, в той самой декларации о сфере сообщения - с гулькин нос, поэтому все прекрасные начинания могут проиграть более актуальным вопросам здравоохранения и обороны. Так что посмотрим, насколько сговорчивым будет этот Кабмин. Во многом именно ультимативный стиль общения сгубил второе правительство Кариньша.
Министр обороны
Кто: Андрис Спрудс
Партия: "Прогрессивные"
Опыт работы: депутат Сейма (2022-2023), профессор политической кафедры RSU (2008-...), директор Института внешней политики Латвии.
Образование: доктор юриспруденции, магистр международных отношений, магистр истории Центральной Европы.
Многие (и я в том числе) изначально удивились, что именно "Прогрессивным" досталось Министерство обороны. Такая ассоциация вряд ли у кого возникала. А тут еще Спрудс, которому и ранее прилетало за то, что он лет 8-9 назад назвал Украину "проектом".
Впрочем, время прошло. Глава NEPLP Аболиньш тоже много чего интересного говорил в свое время. И сейчас Спрудс выражает явно европейский курс, а о своих старых заявлениях говорит, что они были вырваны из контекста.
Но сам факт, что такая важная сфера, как оборона (а ей посвящена как минимум треть декларации), отдана молодой силе "Прогрессивных", будто бы в пику Нацобъединению, говорит о многом.
А для "Прогрессивных" это отличная возможность заявить о себе. Сфера обороны, как я и сказал, с одной стороны, в ближайшие годы будет фокусом СМИ, политиков и избирателей, а с другой - в нее будет вливаться все больше и больше ресурсов. Спорный механизм СГО уже запущен, так что "Прогрессивным" остается продолжать идти уже готовым курсом и не попадать в неприятные скандалы.
Министр культуры
Кто: Агнесе Логина
Партия: "Прогрессивные"
Опыт работы: депутат Рижской думы (2020-2023), директор Музея кино Риги (2022-...), куратор Музея кино Риги (2015-2022).
Образование: магистр гуманитарных наук.
Вокруг сферы культуры было сломано немало копий, когда стали ходить слухи, что министерское кресло займет представитель СЗК. Протестные возгласы не стихали даже после того, как все официальные лица партии открестились от желания стать министрами культуры.
А в итоге министром стала представитель "Прогрессивных" (отметим на полях, что все три кресла, которые ушли "Прогрессивным", ранее принадлежали Нацобъединению - забавное совпадение). Сама Логина пока молчит, но вот Антонина Ненашева в эфире программы "Кто вам платит?" рассказала, что больше внимания будет уделено современному искусству. Не забывая, впрочем, и о классических жанрах.
С культурой в Латвии никогда особых проблем не было. Но не надо забывать, что это министерство отвечает также и за важную сферу СМИ. Будут ли там какие-то изменения в более прогрессивную сторону? Об этом пока не говорят, но, поверьте, мы будем пристально наблюдать.
***
Впервые за долгое время практически каждый министр является специалистом в той сфере, которой будет управлять. Министр здравоохранения - врач, министр экономики - экономист, министр сообщения долгое время работал в RB Rail и Pasažieru vilciens, министр внутренних дел - бывший министр внутренних дел.
Единственными исключениями являются Анда Чакша (министр образования, дипломированный врач) и Кришьянис Кариньш (министр иностранных дел, филолог). Но Чакша осталась от предыдущего правительства, а Кариньш и в бытность премьер-министром плотно занимался иностранными делами.
Но не все так радостно. Некоторые новоназначенные министры вызывают критику у профсоюзов и экспертов в этих областях. Кроме того, этому Кабмину предстоит принять ряд непопулярных решений, а также снова решать энергокризис (зима близко, а тарифы растут), не говоря о куче проблем, которые существуют в Латвии, кажется, на постоянной основе.
И все это с минимальным перевесом в Сейме и очень опытными политиками в оппозиции. В общем, просто новому Кабинету министров не будет.
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