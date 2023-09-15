Липину интересно ⟩ Собрались профессионалы? Что известно о новых министрах

Вдвойне любопытно, что министром становится человек, который еще меньше года назад страшно критиковал идею этого министерства. Но Мелнис все объяснил. Он-то (как и весь СЗК) был против Министерства климата и энергетики. А Министерство климата, энергетики и охраны среды - это совсем другое дело.

Вдобавок ведущие латвийские экологические и природоохранные организации, а также эксперты в области природы уже высказались против Мелниса на этом посту, как и в целом они против того, чтобы это министерство было отдано СЗК.

А ведь это мы не вспоминаем о том, что сам факт необходимости Министерства климата и энергетики довольно сомнителен. В общем, наряду с Министерствами здравоохранения и образования в новом Кабмине это слабое звено.

Министр климата и энергетики Каспар Мелнис Фото: Zane Bitere/LETA

Министр благосостояния

Кто: Улдис Аугулис

Партия: Союз зеленых и крестьян

Опыт работы: депутат Сейма (2006-2007, 2011-2014, 2018-2023), министр сообщения (2010-2011, 2016-2019), министр благосостояния (2009-2010, 2014-2016).

​Образование: бакалавр финансового управления.

Только я обрадовался, что пост главы и этого министерства занимает человек с опытом в этой самой сфере, как прочитал размышления Аугулиса о том, что нужно сделать на посту министра благосостояния.