Профсоюз возражает против перехода сферы здравоохранения в ведение "Нового Единства"

Она сообщила, что, помимо поста премьер-министра, "Новое Единство" получит должности министра финансов, министра здравоохранения, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра юстиции, а также министра охраны среды и регионального развития.

Таким образом, свои посты сохранят нынешние министр финансов Арвил Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр образования и науки Анда Чакша. Министром иностранных дел станет уходящий премьер-министр Кришьянис Кариньш, а на пост министра внутренних дел после перерыва вернется депутат Сейма Рихард Козловскис. Министром охраны среды и регионального развития будет Инга Берзиня, бывший председатель Кулдигской краевой думы и депутат Сейма, а пост министра здравоохранения доверен врачу и депутату Сейма Хосаму Абу Мери.

СЗК получит пост спикера Сейма, должности министра экономики, министра земледелия, министра благосостояния и министра климата и энергетики.

На пост спикера Сейма СЗК выдвинет бывшего председателя Конституционного суда, депутата Гунара Кутриса, на пост министра экономики - председателя фракции СЗК Виктора Валайниса, на пост министра земледелия - депутата Арманда Краузе, на пост министра благосостояния - депутата Улдиса Аугулиса, который уже занимал этот пост, а на должность министра климата и энергетики - Каспара Мелниса.

"Прогрессивные" в правительстве будут отвечать за оборону, культуру и сообщение.

На пост министра культуры партия выдвигает депутата Рижской думы Агнесе Логину, на пост министра обороны - члена парламентской комиссии по европейским делам Андриса Спрудса, на пост министра сообщения - руководителя парламентской фракции Каспарса Бришкенса.