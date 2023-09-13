Профсоюз возражает против перехода сферы здравоохранения в ведение "Нового Единства"

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) возражает против планов "Нового Единства" перенять сферу здравоохранения, поскольку это может свидетельствовать о намерении будущего главы правительства Эвикиы Силини "продолжить политику голода в здравоохранении", сообщает агентство LETA.
Представитель LVSADA Инга Рудзите отметила, что подозрения вызвал проект декларации нового правительства, в котором на сферу здравоохранения планируется выделить 12% от основных расходов государственного бюджета.
Она напомнила, что ранее профсоюз выражал свою озабоченность несоблюдением рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по минимальному уровню государственного финансирования здравоохранения - согласно рекомендациям ВОЗ, государственное финансирование здравоохранения должно составлять не менее 12% от общих государственных расходов.
По подсчетам профсоюза, даже после дополнительного выделения 140 миллионов евро бюджет сферы здравоохранения в этом году может достичь только 9,6% от общих расходов.
Недостающие 2,4% общегосударственных расходов, или около 450 миллионов евро, являются "главной причиной" длинных очередей за медицинскими услугами, плохих показателей здоровья населения, высоких частных платежей пациентов и растущего неравенства в обществе, считают в профсоюзе.
Напомним, из 16 должностей в правительстве и Сейме, которые распределила формируемая правящая коалиция, восемь достанется "Новому Единству", которое представляет будущий премьер-министр, пять - Союзу зеленых и крестьян (СЗК), три - "Прогрессивным", заявила сегодня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем кандидат в премьеры Эвика Силиня ("Новое Единство").
Она сообщила, что, помимо поста премьер-министра, "Новое Единство" получит должности министра финансов, министра здравоохранения, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра юстиции, а также министра охраны среды и регионального развития.
Таким образом, свои посты сохранят нынешние министр финансов Арвил Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр образования и науки Анда Чакша. Министром иностранных дел станет уходящий премьер-министр Кришьянис Кариньш, а на пост министра внутренних дел после перерыва вернется депутат Сейма Рихард Козловскис. Министром охраны среды и регионального развития будет Инга Берзиня, бывший председатель Кулдигской краевой думы и депутат Сейма, а пост министра здравоохранения доверен врачу и депутату Сейма Хосаму Абу Мери.
СЗК получит пост спикера Сейма, должности министра экономики, министра земледелия, министра благосостояния и министра климата и энергетики.
На пост спикера Сейма СЗК выдвинет бывшего председателя Конституционного суда, депутата Гунара Кутриса, на пост министра экономики - председателя фракции СЗК Виктора Валайниса, на пост министра земледелия - депутата Арманда Краузе, на пост министра благосостояния - депутата Улдиса Аугулиса, который уже занимал этот пост, а на должность министра климата и энергетики - Каспара Мелниса.
"Прогрессивные" в правительстве будут отвечать за оборону, культуру и сообщение.
На пост министра культуры партия выдвигает депутата Рижской думы Агнесе Логину, на пост министра обороны - члена парламентской комиссии по европейским делам Андриса Спрудса, на пост министра сообщения - руководителя парламентской фракции Каспарса Бришкенса.
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