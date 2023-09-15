Видео ⟩ В многоэтажке Кенгарагса жителей беспокоит постоянный лай собаки

Соседка днем ​​оставляет собаку в квартире. Собака, скорее всего, чувствуя себя одинокой, лает целый день.

"Это не только пытка для собаки, но и пытка для окружающих", - говорит жительница многоквартирного дома Рита. "Моя мама - инвалид второй группы и ей нужен покой. Мы за это боремся уже два года, интересно, сколько еще мы сможем бороться за это место?", - спрашивает она.

Собака остается одна почти весь день, иногда женщина оставляет животное одного на всю ночь. Это означает, что лай не прекращается.

В Рижской муниципальной полиции утверждают, что звонки по конкретному адресу поступили и сотрудники полиции проверили, не были ли нарушены требования благосостояния.

В полиции сообщили, что против хозяйки квартиры уже было возбуждено административное дело, но пока это не помогло разрешить ситуацию.

В муниципальной полиции заявляют, что задача владельцев животных – не только заботиться о своем питомце, но и следить за тем, чтобы животное не беспокоило окружающих жителей.

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке