Фото ⟩ Торжественное заседание нового Кабинета министров

Галерея: Торжественное заседание нового Кабинета министров

У правящей коалиции в Сейме 52 голоса, но ее поддерживает независимый депутат Олег Буров - руководитель партии "Честь служить Риге", которая договорилась о сотрудничестве с СЗК.

На момент голосования восемь депутатов не зарегистрировались на сессию и поэтому не приняли участия в голосовании - депутат от "Объединенного списка" Игорь Раев, лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс, депутат Национального объединения Александр Кирштейнс, внефракционный депутат Глория Гревцова и четыре депутата от партии "За стабильность!" Екатерина Дорошкевич, Наталья Марченко-Йодко, Виктория Плешкане и Виктор Пучка.

Фото: Latvijas Republikas Saeima

Из 16 должностей в правительстве и Сейме восемь получило "Новое Единство", пять - СЗК, у которого также будет пост спикера, на который планируется выдвинуть депутата Гунара Кутриса, три - у "Прогрессивных".

У "Нового Единства" в правительстве, помимо должности премьера, будут должности министра финансов, министра здравоохранения, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра юстиции, а также министра охраны среды и регионального развития.

Свои посты в правительстве сохранили министр финансов Арвил Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр образования и науки Анда Чакша. Министром иностранных дел стал бывший премьер Кришьянис Кариньш, министром внутренних дел - Рихард Козловскис, министром охраны среды и регионального развития - Инга Берзиня, а министром здравоохранения - Хосам Абу Мери.

Союз зеленых и крестьян (СЗК) в правительстве будут представлять министр экономики Виктор Валайнис, министр земледелия Арманд Краузе, министр благосостояния Улдис Аугулис и министр климата и энергетики Каспар Мелнис.

У "Прогрессивных" в правительстве будут три должности - министром культуры стала Агнесе Логина, министром обороны - Андрис Спрудс, министром сообщения - Каспарс Бришкенс.

Министры нового правительства Фото: коллаж RUS TVNET