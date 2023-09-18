Фото и видео ⟩ В сад эстонца приходят незваные гости

На кадрах видно, как во дворе притаилась лиса, которая искала себе лакомство в компостной куче.

В последующие ночи лиса также была частым гостем, иногда приходила даже несколько раз за ночь. "Наверное, она надеется, что туда еще что-то принесли, - сказал владелец сада. - Однако эта лиса очень разборчива в еде, ей не нравятся, например, картофельные очистки. А вот все, что имеет животное происхождение, она тут же съедает".

Кроме лисы, по саду бродит куница, которая также приходит полакомиться в компостную кучу.

Куница Фото: Erakogu

Руководитель отдела охоты и водного мира Департамента окружающей среды Аймар Ракко сказал, что если пища легкодоступна, то дикие животные не откажутся от нее. Это особенно актуально, когда природные ресурсы ограничены или их трудно добыть. "Именно таким образом животные попадают на территорию человека, где зачастую приличная пища может быть в свободном доступе", - сказал он.

Единственным препятствием является страх диких животных перед человеком. "Однако этот страх преодолим, когда после нескольких раз зверь понимает, что человек не представляет никакой угрозы", - пояснил специалист.

По мнению Ракко, именно пища привлекает диких животных в домашние сады. "Компостные отходы следует складывать в ящик и накрывать, чтобы к ним не могли подобраться животные или птицы", - советует он.

Дикие животные также могут быть опасны в определенных ситуациях. Например, лисы распространяют ряд заболеваний, которыми заражаются домашние животные (чесотка, паразиты), после чего те могут заразить и человека. Лиса также может напасть на человека, если посчитает, что он несет угрозу.