Правда ли, что в Китае запрещено спасать тонущего человека?

При этом в Китае действительно существует системная проблема с равнодушием людей, ставших свидетелями несчастных случаев и даже не попытавшихся помочь пострадавшим. Это объясняется тем, что стоять в стороне или пройти мимо просто-напросто безопаснее: пытаясь оказать помощь, можно нарваться на иск о причинении ущерба. Один из самых громких подобных прецедентов произошёл в 2006 году, когда в Нанкине мужчина по имени Пэн Юй отвёз упавшую на автобусной остановке женщину в больницу, а потом получил от неё судебный иск — пострадавшая утверждала, что именно Пэн Юй и толкнул её, а в больницу отвёз, чтобы загладить вину. Хотя никто из участников процесса не смог предъявить убедительных доказательств своей точки зрения, суд постановил, что мужчина вряд ли помогал бы женщине, если бы не стал причиной её падения, поэтому он должен оплатить 40% расходов на лечение — более 45 000 юаней (около 600 000 руб. по нынешнему курсу). Впрочем, по некоторым данным, Пэн Юй всё-таки был причастен к падению истицы, но его дело во многом повлияло на общественное мнение, отбив охоту помогать пострадавшим. Были и другие подобные прецеденты, в Китае даже появилось такое понятие, как "прикосновение к фарфору" — вид мошенничества, включающий в себя в том числе и попытку истребовать компенсацию с человека, который пытался помочь. В 2011 году официальная газета ЦК Коммунистической партии Китая People's Daily провела онлайн-опрос, будут ли люди помогать потерявшему сознание пожилому человеку на улице. Более 80% респондентов ответили, что не будут, опасаясь стать жертвами вымогательства.