Правда ли, что в Китае запрещено спасать тонущего человека?

В интернете широко распространена информация, что в КНР якобы нельзя спасать утопающих, причём этот запрет закреплён законодательно. "Проверено.Медиа" рассказывает, так ли это.
О том, что в Китае есть закон, запрещающий спасать утопающих, пишут на информационных и развлекательных порталах, а также на сайтах, посвящённых путешествиям в эту страну. Делятся этим фактом и пользователи соцсетей ("ВКонтакте", Facebook, Twitter). Посетители сервисов вопросов и ответов часто интересуются, действительно ли в Китае существует такой закон. В некоторых источниках уточняется: запрет связан с тем, что спасение утопающих якобы считается вмешательством в чужую судьбу, что противоречит китайской философии.
"Проверено" не удалось найти никаких упоминаний запрета на спасение утопающих (или других нуждающихся в помощи) ни в Конституции КНР, ни в уголовном кодексе страны. Если же говорить о китайской философии, которой якобы и продиктован запрет на спасение человека и вмешательство в его судьбу, то не совсем ясно, что понимают под этими словами авторы постов. Традиционно под китайской философией подразумевается сочетание буддизма, даосизма и конфуцианства — трёх главенствующих религиозно-философских течений в Китае. "Проверено" не удалось обнаружить подобного запрета ни в одном из них. Китайский философ Мэн-цзы, считающийся вторым после самого Конфуция основоположником конфуцианства, и вовсе прямо говорил: "Если не оказать помощь тонущей золовке, то это значит быть волком или гиеной". Но как бы там ни было, правящая партия КНР — коммунистическая, поэтому государство, как следствие, светское и религиозные нормы не включены в законодательство. Более того, хотя сейчас в Китае относительная свобода вероисповедания, до 1982 года вся религиозная деятельность была запрещена, а священнослужители разных конфессий подвергались репрессиям. Сложно представить, чтобы в таких условиях законы могли приниматься в соответствии с традиционными религиозно-философскими взглядами на жизнь человека и его судьбу.
В 2014 году ВОЗ сообщала, что в Китае каждый день в среднем тонет более 160 человек. На тот момент это была основная причина смертности среди детей 5–14 лет. По данным СМИ за 2017 год, в провинции Хайнань, которая, как ни иронично, славится морскими курортами, более 80% учеников начальных и средних школ не умели плавать. К тому времени главной причиной детской смертности стали ДТП, но утопление оставалось на втором месте. Поэтому, возможно, отказ от помощи утопающим в Китае связан вовсе не с законодательным запретом, а отчасти с неумением плавать — соответственно, с невозможностью помочь кому-то в воде.
При этом в СМИ не единожды широко освещались истории, когда утопающих в Китае всё же удавалось спасти, и спасителей вовсе не спешили сажать в тюрьму. Так, в 2020 году британский дипломат Стивен Эллисон в деревне недалеко от Чунцина спас женщину, которая упала в реку и начала тонуть. После этого он стал героем в китайских соцсетях, его действия также высоко оценил посол КНР в Великобритании. В 2023 году курьер из Пекина Пэн Цинлинь прыгнул с моста, чтобы спасти тонущую женщину. За свой героический поступок он получил премию от компании по доставке еды, где работал, и от властей города (50 000 юаней, по курсу на момент написания разбора — около 670 000 руб.), а также возможность бесплатно отучиться в университете. В том же году Ян Хуамин, житель города Чанчжоу, спас тонущую женщину и двух её детей. Он также получил благодарность от градоначальника и награду в 3000 юаней (около 40 000 руб.). Обнаружить в СМИ новости о том, чтобы человек, спасший утопающих в КНР, был за это осуждён, "Проверено" не удалось.
При этом в Китае действительно существует системная проблема с равнодушием людей, ставших свидетелями несчастных случаев и даже не попытавшихся помочь пострадавшим. Это объясняется тем, что стоять в стороне или пройти мимо просто-напросто безопаснее: пытаясь оказать помощь, можно нарваться на иск о причинении ущерба. Один из самых громких подобных прецедентов произошёл в 2006 году, когда в Нанкине мужчина по имени Пэн Юй отвёз упавшую на автобусной остановке женщину в больницу, а потом получил от неё судебный иск — пострадавшая утверждала, что именно Пэн Юй и толкнул её, а в больницу отвёз, чтобы загладить вину. Хотя никто из участников процесса не смог предъявить убедительных доказательств своей точки зрения, суд постановил, что мужчина вряд ли помогал бы женщине, если бы не стал причиной её падения, поэтому он должен оплатить 40% расходов на лечение — более 45 000 юаней (около 600 000 руб. по нынешнему курсу). Впрочем, по некоторым данным, Пэн Юй всё-таки был причастен к падению истицы, но его дело во многом повлияло на общественное мнение, отбив охоту помогать пострадавшим. Были и другие подобные прецеденты, в Китае даже появилось такое понятие, как "прикосновение к фарфору" — вид мошенничества, включающий в себя в том числе и попытку истребовать компенсацию с человека, который пытался помочь. В 2011 году официальная газета ЦК Коммунистической партии Китая People's Daily провела онлайн-опрос, будут ли люди помогать потерявшему сознание пожилому человеку на улице. Более 80% респондентов ответили, что не будут, опасаясь стать жертвами вымогательства.
Чтобы исправить ситуацию, в 2017 году в Китае приняли закон, который по аналогии с похожими нормами западных стран можно назвать "законом о добром самаритянине". Согласно ему люди, которые добровольно оказывают неотложную помощь раненым, больным, находящимся в опасности или иным образом нуждающимся в помощи, не будут нести гражданскую ответственность в случае ненамеренного причинения вреда потерпевшим. Так власти Китая пытаются побудить граждан быть более отзывчивыми без страха понести за это финансовые убытки. Прецеденты, когда этот закон помог, уже были: например, в 2020 году в Шеньяне владелец аптеки сделал массаж сердца женщине с сердечным приступом — ему удалось спасти её жизнь, но в процессе реанимации он сломал ей 12 рёбер. Женщина подала на своего спасителя в суд, но благодаря новому закону он был освобождён от какой бы то ни было ответственности.
Таким образом, в законодательстве Китая нет никаких запретов спасать утопающих или любых других людей, находящихся в опасности. В обществе КНР действительно не принято помогать незнакомцам, но вовсе не из-за боязни вмешаться в чью-то судьбу или нарушить закон, а из-за нередких случаев мошенничества, когда пострадавшие пытаются (и иногда вполне успешно) вымогать деньги у своих спасителей. Чтобы побороть равнодушие жителей Поднебесной и обезопасить людей, желающих помочь другим, в 2017 году был принят закон, по которому они не должны нести ответственность, даже если в процессе спасения ненамеренно причинили вред. Так что власти Китая не только не запрещают, но и пытаются поощрять инициативу людей, спасающих других в критических ситуациях. В СМИ можно найти истории, когда героев не просто благодарили, но даже награждали денежными выплатами от государства за спасение пострадавших, в том числе утопающих.
Неправда
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