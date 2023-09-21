Фото ⟩ Зоозащитник пробрался на эстонскую птицеферму - открылась ужасающая реальность

На этой неделе в программе Pealtnägija подробно рассматривались птицефермы, на которых в течение длительного времени в качестве временного работника трудился зоозащитник из организации Nähtamatud Loomad. "Я должна честно сказать, что эти кадры шокировали и нас, и нам было очень тяжело их смотреть", - сказала руководитель кампании Nähtamatute Loomad Мерит Валге в интервью Pealtnägija, рассказывает Limon.ee.
Зоозащитники из неправительственной организации Nähtamatud Loomad, привлекающие внимание общества к недостаткам промышленного производства яиц, в начале года поняли, что акций и митингов уже недостаточно, и решили показать потребителям, как производятся яйца на эстонских птицефабриках, сообщает ERR.
MTÜ выбрала трех крупнейших эстонских производителей, на долю которых приходится 95% отечественных яиц от кур, содержащихся в клетках, и направила к ним тайком своего сотрудника.
Первой на разведку отправилась Мирьям Някк, специалист по защите животных компании Nähtamatute Loomad, ранее работавшая в отделе защиты пострадавших диких животных в Таллиннском зоопарке и Агентстве по охране окружающей среды. В кампанию Dava Foods она попала по объявлению о работе еще в феврале, сообщает ERR.
"Потом стало ясно, что страдания и ужасы, которые там происходят, носят системный характер. Это не просто случайные вещи, которые иногда происходят, это то, как построена система", - сказал Някк в интервью программе. За это время она успела побывать на разных птицефермах.
"Я должна честно сказать, что эти кадры шокировали и нас, и нам было очень тяжело их смотреть", - сказала руководитель кампании Nähtamatute Loomad Мерит Валге. Кровавые трупы среди живых птиц, каннибализм, нехватка места, паразиты и травмы - все это было видно на кадрах, которые засняла зоозащитница.
Представители фермерских хозяйств утверждают, что такая съемка сама по себе представляет биологическую опасность
Аллан Тохвер и Прийт Мялксоо управляют крупнейшим в Эстонии производителем яиц Dava Foods Estonia, который принадлежит датскому сельскохозяйственному концерну и использует бренд Eggo.
"Человек, снимавший все это, очень серьезно нарушил правила биобезопасности, в пищевой промышленности и на птицефабриках запрещено входить с телефоном и другим оборудованием", - сказал Мялксоо в среду вечером в программе Pealtnägija.
"Соблюдая правила безопасности мы пытаемся не допустить куриный грипп, сальмонеллу, эти вирусы и бактерии могут проникать в помещение с различных устройств, например, с мобильного телефона. Телефон все время был при зоозащитнице, мы не знаем какие вирусы и бактерии могли быть на его поверхности. На самом деле существовал очень высокий риск того, что 300 тысяч кур могли погибнуть из-за ее деятельности", - сказал Тохвер в интервью программе.
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