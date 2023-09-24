Можно ли продолжать пить вино, если в него попала муха?

Могут ли бактерии, которые плодовая мушка заносит в вино, вызвать инфекцию, зависит от количества накопленных бактерий и того, как они влияют на обмен веществ. Если вино, в которое попала плодовая мушка, было охлажденным, некоторые бактерии не смогут в нем расти. Поскольку все типы вина обладают природными антибактериальными свойствами, микроорганизмы, присутствующие в вине, могут быть повреждены, что снижает их способность к инфицированию. Хотя микробы в вине, переносимые мухами, могут присутствовать в достаточном количестве, чтобы вызвать заболевание, они не смогут вызвать инфекцию, поскольку будут слишком испорчены.

Поэтому вполне вероятно, что вино, в котором умерла муха, можно пить без каких-либо вредных последствий — независимо от того, было оно охлажденным или нет.

Кроме того, любые находящиеся в вине микроорганизмы впоследствии вступят в контакт с сильнокислыми желудочными соками человека. Микробы очень чувствительны к кислоте, которая повреждает их ДНК. Желудочная кислота может даже убить их. В желудке микробам приходится преодолевать и другие смертельные препятствия, такие как пищеварительные ферменты, слизь и постоянно бдительная иммунная система. Маловероятно, что микробам, переносимым мухой, удастся вызвать инфекцию, поэтому вино можно смело пить, даже если в нем плавает муха. Более того, желаете дополнительный белок? Смело употребляйте саму мушку. Ваша пищеварительная система просто переработает муху, как и любой другой белок.