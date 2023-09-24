Можно ли продолжать пить вино, если в него попала муха?

Вы наливаете в стакан свой любимый Sauvignon blanc и собираетесь сделать глоток, как вдруг в стакан залетает муха и тонет. Учитывая то, что известно о местах обитания мух, следует задуматься, безопасно ли теперь пить этот напиток.
Хотя название плодовые мушки (дрозофилы - Drosophila) звучит так сладко, питаются эти мухи испорченной пищей. Они обитают в мусорных баках, компостных кучах и других местах, где есть еда, включая канализацию. Испорченная еда содержит множество микробов, которые муха может перенести на следующее место приземления.
Кишечная палочка, листерии, шигеллы и сальмонеллы — это бактерии, которые могут вызывать потенциально серьезные инфекции даже у здоровых людей. Понимая, что муха, возможно, только что занесла в ваше вино потенциально смертельные микробы, большинство из них выливают этот стакан в раковину и наливают себе другой.
Однако научные исследования показывают, что таким образом можно потерять хорошее вино. Вино обычно содержит от 8% до 14% этанола и имеет pH около 4 или 5 — pH ниже 7 считается кислым, пишет Science Alert.
Хорошо известно, что алкоголь подавляет рост микробов, что является одной из причин, почему вино может храниться так долго.
Несколько лабораторных исследований показывают, что совместное воздействие винного спирта и органических кислот, таких как яблочная кислота, может предотвратить развитие кишечной палочки и сальмонеллы.
Могут ли бактерии, которые плодовая мушка заносит в вино, вызвать инфекцию, зависит от количества накопленных бактерий и того, как они влияют на обмен веществ. Если вино, в которое попала плодовая мушка, было охлажденным, некоторые бактерии не смогут в нем расти. Поскольку все типы вина обладают природными антибактериальными свойствами, микроорганизмы, присутствующие в вине, могут быть повреждены, что снижает их способность к инфицированию. Хотя микробы в вине, переносимые мухами, могут присутствовать в достаточном количестве, чтобы вызвать заболевание, они не смогут вызвать инфекцию, поскольку будут слишком испорчены.
Поэтому вполне вероятно, что вино, в котором умерла муха, можно пить без каких-либо вредных последствий — независимо от того, было оно охлажденным или нет.
Кроме того, любые находящиеся в вине микроорганизмы впоследствии вступят в контакт с сильнокислыми желудочными соками человека. Микробы очень чувствительны к кислоте, которая повреждает их ДНК. Желудочная кислота может даже убить их. В желудке микробам приходится преодолевать и другие смертельные препятствия, такие как пищеварительные ферменты, слизь и постоянно бдительная иммунная система. Маловероятно, что микробам, переносимым мухой, удастся вызвать инфекцию, поэтому вино можно смело пить, даже если в нем плавает муха. Более того, желаете дополнительный белок? Смело употребляйте саму мушку. Ваша пищеварительная система просто переработает муху, как и любой другой белок.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!