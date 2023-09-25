Грунт с астероида Бенну доставлен на Землю. Что он расскажет об истоках жизни и при чем здесь Брайан Мэй

Инженеры уже провели окончательную корректировку траектории космического корабля Osiris-Rex. В воскресенье было принято решение о спуске капсулы, и операция оказалась успешной.

Миссия по сбору фрагментов Бенну, ширина которого составляет 500 метров, началась в 2016 году. Тогда исследователи НАСА запустили к этому небесному телу зонд Osiris-Rex.

Чтобы добраться до астероида, аппарату потребовалось два года. Еще два года ушло на картографирование, и только тогда ученые смогли с уверенностью определить место на поверхности космического объекта, где можно было взять образец «почвы».

Контекст Фото: BBC

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Линия Фото: BBC

Как помог сэр Брайан Мэй

Гитарист Queen Брайан Мэй входит в группу исследователей Osiris-Rex. Он составил атлас астероида Бенну Фото: BBC / Kevin Chuch

Ключевую роль при выборе этого участка астероида сыграл британец Брайан Мэй — легендарный гитарист группы Queen и доктор наук в области астрофизики.

В числе прочего он специализируется на стереоизображениях — совмещении двух фотографий объекта, сделанных под немного разными углами, для создания трехмерного изображения сцены с ощущением перспективы.

Мэй и его коллега Клаудия Манцони создали подобные изображения для нескольких участков Бенну, потенциально подходящих для сбора образцов грунта. Они установили самые безопасные точки, в которых мог бы работать Osiris-Rex.