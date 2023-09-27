Рижская дума снизила туристическую пошлину

До сих пор места для ночлега туристов за прием одного туриста должны были заплатить 1 евро и налог на добавленную стоимость (НДС).

С целью снижения нагрузки от пошлины и НДС на предпринимателей пошлина была снижена до 0,89 евро. Размер пошлины вместе с 0,11 евро НДС составит 1 евро.

Как сообщалось, с 1 января этого года в Риге введен так называемый туристический сбор. В связи с этим все места для размещения туристов должны были платить пошлину в размере 1 евро за каждые сутки каждого из гостей, но не более десяти евро, если гость находится в столице дольше.