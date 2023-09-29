Фото ⟩ Фотограф запечатлел восход Луны на фоне Таллинна

Фотограф Кристьян Мадальвеэ так описывает свой снимок: "Я давно думал о таком снимке Луны и Таллинна, но потребовалось время, чтобы воплотить его в жизнь. На самом деле, все зависит не только от желания фотографа, нужно быть начеку, чтобы в нужный момент удачно "расположить" Луну за городом. Я выбрал вечер, когда Луна восходит примерно в то же время, что и заходит Солнце, чтобы город не был слишком темным".