В Словакии наказали водителя, чья собака сидела за рулем

В Словакии полиция оштрафовала водителя, чья собака сидела за рулем, сообщает вещательная корпорация Би-би-си.
На снимке фоторадара, опубликованном в соцсетях, запечатлена радостная собака на водительском сиденье автомобиля Škoda.
Владелец автомобиля пояснил, что его питомец в этот момент внезапно прыгнул ему на колени.
Правоохранители не согласны с показаниями водителя, поскольку записи свидетельствуют о том, что в машине не наблюдалось внезапного движения.
Неясно, был ли штраф наложен на хозяина собаки за превышение скорости или за недосмотр за животным в едущем транспортном средстве.
Полиция призвала водителей заботиться о безопасности во время вождения с домашними животными.
"Даже маленькое животное может угрожать вашей жизни и здоровью, при управлении транспортным средством", - предупредили в полиции Словакии.
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