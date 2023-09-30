В Словакии наказали водителя, чья собака сидела за рулем

На снимке фоторадара, опубликованном в соцсетях, запечатлена радостная собака на водительском сиденье автомобиля Škoda.

Владелец автомобиля пояснил, что его питомец в этот момент внезапно прыгнул ему на колени.

Правоохранители не согласны с показаниями водителя, поскольку записи свидетельствуют о том, что в машине не наблюдалось внезапного движения.

Неясно, был ли штраф наложен на хозяина собаки за превышение скорости или за недосмотр за животным в едущем транспортном средстве.

Полиция призвала водителей заботиться о безопасности во время вождения с домашними животными.

"Даже маленькое животное может угрожать вашей жизни и здоровью, при управлении транспортным средством", - предупредили в полиции Словакии.