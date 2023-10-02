Фото ⟩ Эстонец попал в аварию на Бали, но самым неприятным моментом стал огромный счет из больницы

Таави Арус, путешествующий по острову Бали, во время езды на скутере попал в аварию и серьезно повредил руку. Он провел три дня в больнице и перенес несколько операций. После выписки из больницы Таави ждал неприятный сюрприз: счет, который ему теперь придется оплатить, оказался неожиданно большим. "Я хотел бы подчеркнуть, что наличие страховки на время путешествия за границу - обязательное условие", - говорит он, пишет Limon.ee.
Последние три года Таави Арус живет на острове Бали. Он ежедневно использует свой скутер в качестве средства передвижения. Он ни разу не попадал в аварию, и у него всегда была страховка. "Я никогда не нуждался в чьей-либо помощи, но этот день стал фатальным", - рассказывает Таави в интервью Elu24.
"Я начал обгонять едущий впереди автомобиль, и в этот момент он стал менять полосу движения. У меня был очень маленький зазор с соседней машиной, и, чтобы избежать столкновения со скутером, ехавшим во встречном направлении, я резко затормозил, в результате чего потерял управление и съехал с дороги", - описывает аварию Таави. "Мне сразу же помогли люди, ставшие очевидцами происшествия, и немедленно прибыл врач, который зафиксировал мою левую руку. Я был в сознании, и меня сразу же доставили в больницу", - рассказывает он. Однако на допуск к операции ушло немало времени, так как пришлось обговаривать больничные счета.
"С момента моего поступления в операционную больницы прошло 11 часов, пока мои местные друзья вели переговоры с персоналом больницы. Счет мог бы быть гораздо больше, если бы не поддержка друзей", - говорит Таави, который на своей странице в Facebook сообщил, что его странствия по Бали закончились аварией на скутере, в результате которой он на несколько дней попал в больницу. Счет за три дня пребывания в больнице составил 6675 евро.
"Обращаюсь к вам с просьбой о помощи в связи с несчастным случаем, произошедшим со мной на Бали утром 26 сентября. Я попал в аварию на скутере, в результате чего был госпитализирован в местную больницу. Там мне провели две операции на левой руке, которая в результате аварии была вывихнута из локтевого сустава, а также перелом предплечья", - пишет Таави в Facebook.
Счастливая случайность
"Я ушиб голову и грудную клетку, но, к счастью, благодаря тому, что я родился в рубашке, повреждения головы и живота ограничились несколькими швами и минимальным внутренним кровотечением", - отмечает Таави. "Однако, поскольку на момент происшествия у меня не было оформлено страхование путешествия, сегодня утром при выписке из больницы мне пришлось оплатить весь больничный счет, который за две операции и три дня пребывания в больнице составил 109 457 778 индонезийских рупий, что составляет 6 675,54 евро", - говорит Таави.
"Я прекрасно понимаю, что фактически я несу ответственность за все случившееся, поскольку, к сожалению, не оформил на тот момент страховку, хотя эта тема поднималась всего за несколько дней до происшествия".
Таави подчеркивает, что наличие страхования путешествия необходимо при выезде за границу и что, оформив страховку, вы можете уберечь себя от больших счетов в больнице и стресса, связанного с ее отсутствием.
"Я хотел бы сказать, что жизнь не стоит того, чтобы торопиться в ущерб собственному благополучию, душевному спокойствию и существованию. Пусть этот мой опыт станет для вас напоминанием о том, что нужно уделять себе достаточно времени и не спешить, так как в какой-то момент это может оказаться фатальным".
"То, что со мной произошло, оказалось счастливым случаем, и я чрезвычайно благодарен, что жив и здоров и что этот несчастный случай ограничился приличным испугом и долгим периодом самоанализа. Поскольку теперь я вынужден взять отпуск на более длительный срок, чтобы дать отдых своей неподвижной руке, которой необходимо время для нормального восстановления", - пишет Таави в социальной сети.
"Я чрезвычайно благодарен каждому из вас за финансовую поддержку, которая помогла покрыть медицинские и больничные расходы, связанные с моим несчастным случаем. А также искренне надеюсь, что это станет большим уроком как для меня самого, так и для некоторых из вас", - делится Таави. "Если вы хотите поддержать меня, пожалуйста, свяжитесь со мной. Номер моего банковского счета - TAAVI ARUS EE457700771003813976".
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