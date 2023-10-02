Фото ⟩ Эстонец попал в аварию на Бали, но самым неприятным моментом стал огромный счет из больницы

Последние три года Таави Арус живет на острове Бали. Он ежедневно использует свой скутер в качестве средства передвижения. Он ни разу не попадал в аварию, и у него всегда была страховка. "Я никогда не нуждался в чьей-либо помощи, но этот день стал фатальным", - рассказывает Таави в интервью Elu24.

"Я начал обгонять едущий впереди автомобиль, и в этот момент он стал менять полосу движения. У меня был очень маленький зазор с соседней машиной, и, чтобы избежать столкновения со скутером, ехавшим во встречном направлении, я резко затормозил, в результате чего потерял управление и съехал с дороги", - описывает аварию Таави. "Мне сразу же помогли люди, ставшие очевидцами происшествия, и немедленно прибыл врач, который зафиксировал мою левую руку. Я был в сознании, и меня сразу же доставили в больницу", - рассказывает он. Однако на допуск к операции ушло немало времени, так как пришлось обговаривать больничные счета.