Активность кредитования в Латвии сократилась более чем в три раза

В отчете говорится, что если в 2011 году остаток выданных кредитов был близок к 90% внутреннего валового продукта (ВВП), то во втором квартале 2023 года он составлял лишь 27,1% ВВП.

Хотя первоначально сокращение доли заемных средств после мирового финансового кризиса было оправданным, кредитование продолжало оставаться слабым даже в условиях значительного улучшения финансового положения домохозяйств, бизнеса и государства. Причины устойчивого и значительного снижения объемов кредитования кроются как в спросе, так и в предложении, говорится в отчете.

В "Отчете о доступности финансов 2023" Банк Латвии дает подробную оценку ситуации с кредитами и другими источниками финансирования в Латвии, а также анализ факторов, ограничивавших доступ к финансированию в Латвии в течение последних 10-15 лет.

Один из авторов отчета Карлис Вилертс, руководитель исследовательского отдела Банка Латвии, отмечает, что стабильный доступ к финансированию является важным компонентом здоровой экономики, поддерживая инвестиционную активность и тем самым способствуя экономическому росту. Поэтому хорошо функционирующая финансовая система является одним из элементов, способствующих долгосрочному развитию экономики страны.

В обзоре выделены факторы спроса и предложения, сдерживающие кредитование. В нем, в частности, делается вывод о том, что снижение кредитной активности в корпоративном сегменте во многом объясняется не столько желанием и способностью компаний привлекать заемные средства, сколько с ограниченной доступностью финансирования. В частности, тот факт, что улучшение финансового положения компаний сопровождалось снижением кредитной активности, свидетельствует об ухудшении доступности кредитов.

Финансовое положение домохозяйств и их способность выполнять свои обязательства значительно улучшились, однако это не нашло отражения в росте активности жилищного кредитования. Активность строительства нового жилья значительно ниже, чем в Литве и Эстонии. Это объясняется рядом структурных недостатков, таких как бюрократические препоны в процессе строительства, а также относительно высокими процентными ставками по кредитам и недоступностью кредитов в регионах.

Выводы Банка Латвии планируется обсудить с представителями предпринимательских организаций, Министерства финансов и банков.