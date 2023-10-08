По всей видимости, Андрей Мамыкин намерен сделать карьеру в кремлевском пропагандистском аппарате.

Уже на следующей неделе он появился в программе Соловьева. Высказывания Мамыкина в передаче о том, что "Россия действительно делает в Украине великое, святое дело", были замечены в Латвии. Служба государственной безопасности (VDD) возбудила уголовное дело против бывшего политика за прославление и оправдание преступлений, совершенных Россией в Украине.

Мамыкин не стал комментировать расследование программе De Facto, но высказал свое мнение на канале сбежавшего в Беларусь пропагандиста Романа Самуля: "Да, есть уголовный процесс. Сказать, что я дико счастлив, сказать, что у меня сейчас депрессия и что я уйду в месячный загул... конечно, нет, хотя это очень неприятно. Сейчас я понимаю, что еще долго не смогу поехать на могилу деда".

В заключение следует отметить, что по крайней мере часть семьи Мамыкина до сих пор находится в Латвии, поскольку, по словам бывшего евродепутата, его взрослый сын якобы был избит работниками аварийной газовой службы в Латвии. Мамыкин видит в этом провокацию со стороны Службы государственной безопасности.

Свои подозрения он основывает на том, что на плановый вызов приехали "четверо крепких парней", которые, как подозревает Мамыкин, побывали в зонах боевых действий - в Ираке и Афганистане.