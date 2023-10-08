Мамыкин присоединился к кремлевским пропагандистам в России

Андрей Мамыкин, бывший тележурналист и депутат Европарламента, долгое время занимавшийся распространением различных прокремлевских конспирологических теорий и нарративов, официально пополнил ряды кремлевских пропагандистов, сообщает программа De Facto.
Переехав в Москву, Мамыкин уже дважды за несколько недель появился в передаче Владимира Соловьева, находящегося под международными санкциями.
Программа De Facto напоминает, что Мамыкин после ухода из политики в буквальном смысле ушел в подполье в период Covid-19 - он снимал интервью для своего YouTube-канала в подвале одного из домов в Риге.
Собеседники Мамыкина - в основном противники вакцин, защитники советских памятников, журналисты финансируемого Кремлем портала Sputnik.
Параллельно Мамыкин давал комментарии, например, белорусскому телевидению, утверждая, что страны Балтии и Польша, спровоцированные американцами, хотят втянуть Беларусь в кровавый конфликт, чтобы открыть "второй фронт".
В середине сентября Мамыкин сообщил, что переехал в Россию. В интервью каналу "Шпроты в изгнании" он сравнил свой шаг с "побегом от нацистского режима".
Экс-депутат Европарламента рассказал, как не смог найти работу в Латвии, поэтому собирал металлолом. Также он отметил, что хочет, чтобы его дети учились на русском языке. До этого он также думал о переезде в Беларусь или Испанию, но отказался от последнего варианта, поскольку "в Испании тоже проходят гей-парады".
По всей видимости, Андрей Мамыкин намерен сделать карьеру в кремлевском пропагандистском аппарате.
Уже на следующей неделе он появился в программе Соловьева. Высказывания Мамыкина в передаче о том, что "Россия действительно делает в Украине великое, святое дело", были замечены в Латвии. Служба государственной безопасности (VDD) возбудила уголовное дело против бывшего политика за прославление и оправдание преступлений, совершенных Россией в Украине.
Мамыкин не стал комментировать расследование программе De Facto, но высказал свое мнение на канале сбежавшего в Беларусь пропагандиста Романа Самуля: "Да, есть уголовный процесс. Сказать, что я дико счастлив, сказать, что у меня сейчас депрессия и что я уйду в месячный загул... конечно, нет, хотя это очень неприятно. Сейчас я понимаю, что еще долго не смогу поехать на могилу деда".
В заключение следует отметить, что по крайней мере часть семьи Мамыкина до сих пор находится в Латвии, поскольку, по словам бывшего евродепутата, его взрослый сын якобы был избит работниками аварийной газовой службы в Латвии. Мамыкин видит в этом провокацию со стороны Службы государственной безопасности.
Свои подозрения он основывает на том, что на плановый вызов приехали "четверо крепких парней", которые, как подозревает Мамыкин, побывали в зонах боевых действий - в Ираке и Афганистане.
Ранее сообщалось, что 18 сентября в газораспределительную компанию Gaso, вероятно, поступил звонок от соседей Мамыкина об утечке газа. По их словам, возле дома чувствовался запах.
Аварийная служба выехала по указанному адресу. Они обнаружили, что ворота закрыты. На звонки никто не отвечал. Сотрудники аварийной службы перелезли через забор, чтобы проверить, нет ли утечки газа.
Затем из дома вышли женщина и молодой человек - предположительно, жена и сын Андрея Мамыкина. Оба вели себя грубо и заставили рабочих покинуть территорию.
Начальник отдела безопасности компании Gaso Раймонд Лаздиньш не считает, что работники нанесли какие-либо травмы жильцам. Напротив, одного из работников аварийной службы якобы толкнули и ударили по лицу.
В связи с этим компания Gaso настоятельно просит Андрея Мамыкина предоставить полиции запись с видеокамеры, установленной во дворе.
На вопрос о том, являются ли работники, как утверждает Мамыкин, бывшими ветеранами войны в Ираке и Афганистане, Лаздиньш смеется и говорит: "Я не могу представить себе большей глупости и идиотизма... У меня нет других слов, чтобы описать эти обвинения. Зная своих работников, могут сказать, что они не являются сотрудниками какой-либо [специальной] службы, и уж тем более нас никто не просил куда-то войти и что-то сделать".
Также Мамыкин заявил, что хочет получить вид на жительство в России. Он является гражданином Латвии. Андрей Мамыкин натурализовался в 2000 году.
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