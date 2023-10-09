На видео попал момент удара молнии в Рижскую телебашню

Онлайн-камеры, расположенные на крыше здания Латвийского телевидения, в воскресенье, 8 октября, зафиксировали момент удара молнии в Рижскую телебашню на Закюсале.
Mūsu tiešsaistes kameras, kas izvietotas uz Latvijas Televīzijas ēkas jumta, vakar fiksējušas brīdi, kad zibens iesper @LVRTC_TVtornis. pic.twitter.com/bLmkCseURV— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 9, 2023
За последние два дня пожарные и спасатели отреагировали на 1057 вызовов, связанных с ущербом, нанесенным сильным ветром, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.
В субботу в VUGD поступило 660 звонков, связанных с ураганом, в воскресенье - 397. Наибольшее количество звонков - 808 - поступило в Рижский и Пририжский края. Чаще всего в VUGD за помощью обращались жители столицы, таких случаев было 519. Из Юрмалы поступило 75 звонков, 57 - из Адажского края, 38 - из Саулкрастского и столько же из Ропажского.
Практически во всех случаях вызовов приходилось спиливать поломанные деревья. Большинство поломанных деревьев находились на дорогах, что блокировало движение транспорта, или на тротуарах. В ряде случаев деревья представляли опасность, поскольку могли упасть на жилой дом или проезжую часть. В ряде случаев помощь пожарных-спасателей не потребовалась, поскольку жители сами расчищали дорогу от сломанных деревьев.
Примерно в 80 случаях деревья падали на автомобили, в некоторых случаях даже на нескольких машин одновременно и еще как минимум в 15 случаях деревья падали на жилые дома. В других случаях деревья блокировали электропровода, а электрические столбы падали из-за порывов ветра.
Также в службу поступило несколько вызовов, в которых было необходимо демонтировать поврежденные конструкции зданий, которые из-за сильного ветра отломались и угрожали жильцам.
Как рассказала Даме-Бирзиня, в районах, наиболее пострадавших от ветра, пожарных спасателей также вызывали из отпуска.
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