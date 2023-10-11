Отправитель писем с угрозами латвийским школам действовал и в других странах

Начальник Госполиции выразил надежду на то, что в будущем подобных ситуаций не повторится, однако в случае сбоя со связью люди могут приходить в полицейские участки лично. В будущем для более эффективного оповещения граждан в таких случаях планируется использовать также телефон 112.

Также Рукс призвал самоуправления и сами образовательные учреждения рассмотреть как превентивную меру, способствующую повышению безопасности, системы физической защиты - видеокамеры, сигнализацию, механизмы запирания дверей.

Начальник Госполиции напомнил, что в Латвии периодически поступают подобные ложные угрозы, например, несколько лет назад их массово получали торговые центры, каждый раз проводя эвакуацию, а преступники шантажировали предпринимателей и пытались таким образом вымогать деньги. За прошедшее время была проанализирована практика других стран и разработаны внутренние принципы и критерии об уровнях угроз и соответствующем реагировании на них.

Руководитель Службы государственной безопасности Нормундс Межвиетс отметил, что в нынешней геополитической ситуации и в контексте гибридной войны нельзя исключать, что электронные письма с угрозами в школы были направлены недружественными Латвии странами.

В то же время данная ситуация не является уникальной, и другие страны НАТО и ЕС регулярно сталкиваются с подобными рассылками.

"В будущем мы не можем полностью исключить возможность повторения подобных организованных атак против безопасности нашей страны", - подчеркнул Межвиетс.

Как сообщалось, во вторник и среду многие учреждения образования по всей Латвии получили анонимные электронные письма на русском языке с угрозами. Госполиция заявила, что письма относятся к угрозе низкого уровня и являются целенаправленной акцией, чтобы дестабилизировать работу учреждений. В связи с этим полиция призвала школы не прекращать работу, но некоторые из них предпочли эвакуировать детей.

Во вторник такие письма получили около 300 школ, а прошедшей ночью - около 400 детских садов.