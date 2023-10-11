Отправитель писем с угрозами латвийским школам действовал и в других странах

Отправитель электронных писем с угрозами в адрес латвийских учебных заведений предпринимал подобные акции также в Польше и США, и не исключено, что подобные атаки на Латвию могут повториться, заявили на пресс-конференции в среду представители правоохранительных органов.
Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что отправитель угроз действовал не только в Латвии, но и в Польше и США. В связи с этим полиция задействовала механизмы международного сотрудничества и ждет от Европола информации о том, осуществлялись ли подобные акции и в других странах Европы, сообщил журналистам начальник Государственной полиции Армандс Рукс.
Первые 400 электронных писем прошедшей ночью были разосланы около часа ночи, а утром в 8 и 10 часов - повторно, чтобы еще больше усилить тревогу. В то же время полиция не упрекает учебные заведения, которые во вторник приняли решение об эвакуации учащихся, хотя в данном случае речь шла об угрозе низкого уровня, когда необходимо следовать указаниям правоохранительных органов.
Несмотря на то, что полиция не рекомендовала эвакуировать детей, сегодня утром телефон полиции 110 из-за большого количества входящих звонков в связи с полученными письмами был перегружен.
Отвечая на вопрос о способности центра приема вызовов Госполиции справиться с такой нагрузкой, Рукс сказал, что технически центр не был перегружен, но пришлось увеличить количество операторов, отвечающих на звонки граждан.
Начальник Госполиции выразил надежду на то, что в будущем подобных ситуаций не повторится, однако в случае сбоя со связью люди могут приходить в полицейские участки лично. В будущем для более эффективного оповещения граждан в таких случаях планируется использовать также телефон 112.
Также Рукс призвал самоуправления и сами образовательные учреждения рассмотреть как превентивную меру, способствующую повышению безопасности, системы физической защиты - видеокамеры, сигнализацию, механизмы запирания дверей.
Начальник Госполиции напомнил, что в Латвии периодически поступают подобные ложные угрозы, например, несколько лет назад их массово получали торговые центры, каждый раз проводя эвакуацию, а преступники шантажировали предпринимателей и пытались таким образом вымогать деньги. За прошедшее время была проанализирована практика других стран и разработаны внутренние принципы и критерии об уровнях угроз и соответствующем реагировании на них.
Руководитель Службы государственной безопасности Нормундс Межвиетс отметил, что в нынешней геополитической ситуации и в контексте гибридной войны нельзя исключать, что электронные письма с угрозами в школы были направлены недружественными Латвии странами.
В то же время данная ситуация не является уникальной, и другие страны НАТО и ЕС регулярно сталкиваются с подобными рассылками.
"В будущем мы не можем полностью исключить возможность повторения подобных организованных атак против безопасности нашей страны", - подчеркнул Межвиетс.
Как сообщалось, во вторник и среду многие учреждения образования по всей Латвии получили анонимные электронные письма на русском языке с угрозами. Госполиция заявила, что письма относятся к угрозе низкого уровня и являются целенаправленной акцией, чтобы дестабилизировать работу учреждений. В связи с этим полиция призвала школы не прекращать работу, но некоторые из них предпочли эвакуировать детей.
Во вторник такие письма получили около 300 школ, а прошедшей ночью - около 400 детских садов.
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