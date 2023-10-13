Фото ⟩ В Межапарке откроется мультимедийный "Сад света" для всей семьи

"Сад света" - это популярный международный проект на открытом воздухе, который состоит из освещенных скульптур и экспозиций, звуковых установок и световых проекций.

Последние технологии и эффекты на мультимедийном рынке, а также более 500 тысяч LED-ламп заставляют оживить сюжет популярных сказок.

"Сад света" Фото: Пресс-фото

По сюжету, сама сказка "Белоснежна и семь гномов" учит детей и взрослых дружбе, сотрудничестве и взаимном уважении.

Лучшее время для посещения светового шоу - вечером или ночью, когда тьма создает романтическую атмосферу.

"Сад света" сотрудничает с международной компанией "S4 Lights". Выставки ежегодно проходят в разных столицах Европы. В этом году сказочные шоу состоятся в четырех столицах Восточной Европы: Рига, Будапешт, Белград и Бухарест.

Наш проект основан на известных сказках, таких как "Белоснежка", "Алиса в стране чудес", "Питер Пэн", "Смурфы" и многих других произведениях.

"Наша цель - принести улыбки лицам детей и их родителей. Чтобы достичь этого, мы стараемся использовать самые лучшие технологии в мире.

Наши выставки посетили почти полтора миллиона человек и мы очень рады, что именно в этом году мы познакомимся с Ригой", - отметил представитель "Сада Света" Михаил Чойнацки.

Выставка будет открыта ежедневно в течение четырех месяцев, включая выходные и праздничные дни. "Сад света" находится в Межапарке по адресу Ostas prospekts 11. Предварительная продажа билетов доступна на официальном сайте выставки.

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