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Медведь, проникший в дом, легко нашел кухню и выбрал из морозилки любимое блюдо

Трийн Пальмипуу rus.postimees.ee
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Например, этот медведь любит лазанью.
Например, этот медведь любит лазанью. Фото: Video kuvatõmmis

Камера видеонаблюдения в жилом доме в Коннектикуте зафиксировала необычного грабителя, которого интересовали не драгоценности, а содержимое холодильника, пишет Rus.Postimees.

Медведь настолько комфортно чувствовал себя в доме, что могло сложиться впечатление, будто он часто заглядывает на обед, чтобы насладиться итальянской едой.

Записью с камеры видеонаблюдения делится домовладелица Хелена Ричардсон. По ее словам, к счастью, семьи в тот момент не было дома.

Медведь оказался на удивление простым гостем. Он подошел к холодильнику, открыл лапой один из ящиков морозильной камеры и на мгновение заглянул туда, чтобы после зажать в зубах порцию лазаньи. Затем медведь вышел через кухонную дверь и побрел дальше.

Если и можно винить животное, так только в том, что оно оставило дверцу морозильной камеры полностью открытой!

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