"ХАМАС не победить старыми методами". Экс-глава NBS о тяжелом выборе Израиля

В настоящее время ясно, что Израиль не сможет победить группировку ХАМАС теми методами, которые применялись до сих пор, и в целом он стоит перед очень трудным выбором относительно потенциальной наземной операции в секторе Газа, заявил бывший командующий Латвийских Национальных вооруженных сил (NBS) Раймонд Граубе.
Цель Израиля уничтожить ХАМАС только посредством так называемых точечных атак - уничтожения командных центров и поиска лидеров группировок - не достигнет результата, поскольку этот метод лежит в основе всей антитеррористической деятельности Израиля и в других операциях, пояснил Граубе.
Что касается возможности проведения потенциальной наземной операции, международное давление достаточно велико. Например, президент США Джо Байден четко высказался о невозможности наземной операции, поскольку ее невозможно провести без огромных жертв среди гражданского населения, учитывая плотность населения в секторе Газа.
При этом следует учитывать, что ХАМАС также подготовил и создал систему туннелей, тайников, а значит, наземный бой будет вдвойне труднее. Ситуация с потенциальной наземной операцией еще больше осложняется ударом по больнице в секторе Газа, в которую, по заявлению Израиля, попала неисправная ракета, выпущенная палестинской группировкой "Исламский джихад".
Граубе считает, что ХАМАС не борется старыми методами, а правительству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет трудно одновременно ударить по ХАМАС, и при этом не настроить против себя мир. "Речь идет уже не только о позиции союзников Израиля. Наземная операция может вызвать цепную реакцию и поддержку ХАМАС со стороны боевой группировки Хезболла и других стран, что создаст дополнительный локальный вооруженный конфликт в регионе", - подчеркнул эксперт.
Граубе также напомнил, что в результате наземной операции будут не только жертвы среди мирного населения, но и военные потери, чего, безусловно, ожидают обе стороны.
"ХАМАС сделал вывод о боевых действиях в густонаселенной местности, и появились возможности, которые дают преимущества в асимметричной борьбе в пользу обороняющихся - это может быть использование дронов, а также усовершенствование противотанковых средств и ракетных систем. Это значит, что боевые действия с военной точки зрения, даже если бы в секторе Газа не было мирного населения, были бы очень и очень сложными", - подчеркнул эксперт.
На вопрос, есть ли у Израиля эффективные военные методы борьбы с ХАМАС, Граубе ответил, что все зависит от того, насколько точна разведывательная информация израильской армии о местонахождении боевиков группировки, командных центров и складов оружия. Если есть точная информация, то этими точечными ударами или силами специальных операций можно попытаться повлиять на ХАМАС.
Однако израильские заложники, захваченные ХАМАС, осложняют ситуацию и сокращают военные возможности, и Граубе не исключает, что они могут быть размещены на инфраструктурных объектах ХАМАС для использования в качестве живых щитов.
Если нападение ХАМАС началось, учитывая ошибки израильских спецслужб, сейчас нет уверенности в том, что Израиль располагает достаточной информацией, чтобы сделать правильные выводы в будущих ситуациях, сказал Граубе.
Палестинская группировка боевиков ХАМАС 7 октября совершила внезапную атаку из сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет и проникнув в несколько мест на территории Израиля. В результате нападения в Израиле погибли более 1400 человек.
Израиль ответил обстрелами и перебросил войска и военную технику к границе сектора Газа.
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