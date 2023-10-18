"ХАМАС не победить старыми методами". Экс-глава NBS о тяжелом выборе Израиля

Граубе также напомнил, что в результате наземной операции будут не только жертвы среди мирного населения, но и военные потери, чего, безусловно, ожидают обе стороны.

"ХАМАС сделал вывод о боевых действиях в густонаселенной местности, и появились возможности, которые дают преимущества в асимметричной борьбе в пользу обороняющихся - это может быть использование дронов, а также усовершенствование противотанковых средств и ракетных систем. Это значит, что боевые действия с военной точки зрения, даже если бы в секторе Газа не было мирного населения, были бы очень и очень сложными", - подчеркнул эксперт.

На вопрос, есть ли у Израиля эффективные военные методы борьбы с ХАМАС, Граубе ответил, что все зависит от того, насколько точна разведывательная информация израильской армии о местонахождении боевиков группировки, командных центров и складов оружия. Если есть точная информация, то этими точечными ударами или силами специальных операций можно попытаться повлиять на ХАМАС.

Однако израильские заложники, захваченные ХАМАС, осложняют ситуацию и сокращают военные возможности, и Граубе не исключает, что они могут быть размещены на инфраструктурных объектах ХАМАС для использования в качестве живых щитов.

Если нападение ХАМАС началось, учитывая ошибки израильских спецслужб, сейчас нет уверенности в том, что Израиль располагает достаточной информацией, чтобы сделать правильные выводы в будущих ситуациях, сказал Граубе.

Палестинская группировка боевиков ХАМАС 7 октября совершила внезапную атаку из сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет и проникнув в несколько мест на территории Израиля. В результате нападения в Израиле погибли более 1400 человек.

Израиль ответил обстрелами и перебросил войска и военную технику к границе сектора Газа.