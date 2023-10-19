Казахстан запретил экспорт 106 наименований товаров в Россию

Запрет касается, в частности, дронов, чипов и электронных компонентов, которую можно использовать в военных действиях.

"Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция", - цитирует министра Русская служба BBC.

"Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее реэкспортировались через Казахстан. Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт - нет. Они производятся не только на Западе, но и в других странах", добавил министр.

Власти Казахстана объявили о приостановке поставок военной продукции в Россию еще в мае 2022 года. Однако в МИД страны признали, что некоторые частные компании продолжают реэкспортировать запрещенные товары, которые попадают в зону боевых действий в Украине. Представители МИД подчеркнули, что власти Казахстана пытаются пресечь подобные сделки.

Намерение Астаны ограничить возможности России закупать товары военного назначения через Казахстан подтвердил президент страны Касым-Жомарт Токаев, во время своего визита в Берлин в сентябре.