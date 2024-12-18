PTAC призывает потребителей не покупать путевки в Беларусь

В PTAC отмечают, что в период рождественских и новогодних праздников количество предложений посетить Беларусь от лицензированных и нелицензированных поставщиков туристических услуг увеличивается.

Основными рисками при посещении Беларуси являются возможность необоснованного задержания и обвинения любого жителя Латвии, отсутствие правосудия и непропорционально суровые наказания, ограниченные возможности оказания консульской помощи, а также риски вербовки граждан для получения разведывательной информации о Латвии, считают в PTAC.

В то же время PTAC призывает туроператоров не организовывать и не предлагать комплексные туристические услуги, пунктом назначения которых является Беларусь.

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