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PTAC призывает потребителей не покупать путевки в Беларусь

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Автовокзал
Автовокзал Фото: Evija Trifanova/LETA

Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает не покупать путевки в Беларусь из соображений безопасности, сообщили агентству LETA представители центра.

В PTAC отмечают, что в период рождественских и новогодних праздников количество предложений посетить Беларусь от лицензированных и нелицензированных поставщиков туристических услуг увеличивается.

Основными рисками при посещении Беларуси являются возможность необоснованного задержания и обвинения любого жителя Латвии, отсутствие правосудия и непропорционально суровые наказания, ограниченные возможности оказания консульской помощи, а также риски вербовки граждан для получения разведывательной информации о Латвии, считают в PTAC.

В то же время PTAC призывает туроператоров не организовывать и не предлагать комплексные туристические услуги, пунктом назначения которых является Беларусь.

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