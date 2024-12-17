Еще около пяти лет назад квартал ул. Сатеклес напротив Центрального вокзала выглядел весьма непрезентабельно - кольцо маршруток, ларьки с кебабами и булочками в стиле "привет из 90-х". Теперь здесь возвышается роскошное офисное здание, а рядом вовсю идет новая стройка.

TVNET+ предлагает вспомнить, через какие изменения прошло долго пустовавшее место в центре Риги, а специалисты международной консалтинговой компании Colliers расскажут, как дальше будет развиваться квартал и каковы тенденции на рынке офисов класса А. Отразилась ли на востребованности офисов в этом районе неопределенность с проектом Rail Baltica?

Деловой квартал

Перейдем на другую сторону улицы Сатеклес и вспомним, как это место выглядело совсем недавно. Например, кольцо маршруток.

Галерея: Демонтаж остановок напротив Центрального ж/д вокзала

Или ларьки.

Галерея: Снос ларьков и киосков напротив ТЦ Origo

Сейчас же на перекрестке Марияс и Сатеклес красуется семиэтажный офисный комплекс класса А Novira Plaza общей площадью 25 тыс. кв. м. Если говорить о дальнейшем развитии района ул. Сатеклес, то следующим проектом может стать...