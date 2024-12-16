Цена товара на полке и на кассе разная. Как это объясняют торговцы?

В магазинах Maxima еженедельно действуют скидки на тысячи товаров, поэтому ошибки в ценниках, которые встречаются очень редко, можно объяснить человеческим фактором, отметили в торговой сети.

"Это очень, очень мало - 0,0001 процента, - что, конечно... Я бы не сказала, что это тенденция, что люди должны приходить в магазин, как на работу. Люди приходят в магазин, чтобы купить то, что они хотят, и по подходящей цене, вот о чем мы заботимся", - рассказала Лиене Дупате-Угуле, руководитель по коммуникации Maxima Latvija.

Иногда клиенты, уже положившие товар в корзину, решают поменять его на другой товар, но не всегда кладут ранее выбранный товар на нужное место.

"Поэтому бывает, что другой покупатель берет товар, который наш сотрудник еще не положил на нужное место, и тогда возникают отдельные недоразумения", - рассказала представитель Maxima.

Зрители также рассказывают и о случаях в магазине Lidl. "Я купил упаковку бутылок с водой, но когда пришел домой, то увидел на чеке, что мне посчитали 2 упаковки. Правда, мы связались с Lidl, и мне вернули деньги",- сказал зритель.

"Не буду отрицать - иногда такие ошибки случаются. Происходит это потому, что сканеры чувствительные. Обычно мы извиняемся и возвращаем деньги", - сказала представитель Lidl Дана Хасана.