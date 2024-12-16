Исследование, проведенное этой осенью, показало, что более четверти жителей Латвии сталкивались с мошенничеством в розничной торговле. Более трети жертв мошенничества сталкивались с этим в социальных сетях и почти столько же - в интернет-магазинах. Только 10% жителей сообщили о мошенничестве в обычных магазинах. На этот раз, приняв во внимание письма нескольких зрителей, программа 4. studija остановилась на ситуациях, возникающих при обычной торговле - когда цена товара на полке магазина отличается от цены на кассе. Об этом рассказывает портал Lsm.lv.
Цена товара на полке и на кассе разная. Как это объясняют торговцы?
Роланд, зритель программы 4. studija, подробно описал свое возмущение ситуацией, сложившейся в одном из супермаркетов.
"Сканируя товар на кассе самообслуживания, я заметил, что на упаковке указана цена 5,61 евро и не указано - с PVN или без? На дисплее и чеке кассы самообслуживания цена товара составляет 6,35 tdhj, и непонятно, с учетом или без учета PVN? А разница между 6,35 и 5,61 - 0,74 евро - почему-то не соответствует ставке PVN в 21%", - рассказал зритель.
Как пояснила Инга Бите, представитель магазинов Rimi, подробное описание ситуации помогло разрешить недоразумение. Торговая сеть связалась со своим покупателем и надеются, что теперь он доволен.
"Это просто человеческая ошибка среди сотрудников нашего магазина, когда закончилась акция на товар (если мы говорим о конкретном товаре, то это отбивная), сотрудники магазина не успели изменить текущую цена на эту продукцию, поэтому и образовалась эта ценовая разница", - отметила Бите.
Другой зритель описал еще одну ситуацию, с которой он столкнулся магазине. "В Maxima под товаром, имеющим акционную цену, регулярно выставляются другие, более дорогие, но очень похожие товары. Я несколько раз делал магазину за это выговор", - рассказал зритель.
В магазинах Maxima еженедельно действуют скидки на тысячи товаров, поэтому ошибки в ценниках, которые встречаются очень редко, можно объяснить человеческим фактором, отметили в торговой сети.
"Это очень, очень мало - 0,0001 процента, - что, конечно... Я бы не сказала, что это тенденция, что люди должны приходить в магазин, как на работу. Люди приходят в магазин, чтобы купить то, что они хотят, и по подходящей цене, вот о чем мы заботимся", - рассказала Лиене Дупате-Угуле, руководитель по коммуникации Maxima Latvija.
Иногда клиенты, уже положившие товар в корзину, решают поменять его на другой товар, но не всегда кладут ранее выбранный товар на нужное место.
"Поэтому бывает, что другой покупатель берет товар, который наш сотрудник еще не положил на нужное место, и тогда возникают отдельные недоразумения", - рассказала представитель Maxima.
Зрители также рассказывают и о случаях в магазине Lidl. "Я купил упаковку бутылок с водой, но когда пришел домой, то увидел на чеке, что мне посчитали 2 упаковки. Правда, мы связались с Lidl, и мне вернули деньги",- сказал зритель.
"Не буду отрицать - иногда такие ошибки случаются. Происходит это потому, что сканеры чувствительные. Обычно мы извиняемся и возвращаем деньги", - сказала представитель Lidl Дана Хасана.
Представитель Lidl отметила, что сеть магазинов появилась в Латвии относительно недавно, и покупателям приходится привыкать к небольшим различиям при совершении покупок. Например, в рамках акции "Купи 3, заплати за 2" покупатели должны следить за тем, оплачивают ли они и третий товар.
Представители всех трех розничных сетей заявили, что обратиться в магазин никогда не поздно.
В любом случае, заметит ли покупатель несоответствие сразу или когда вернется домой, магазины изучат ситуацию и возместят лишние траты.
Все торговые сети готовы общаться с покупателями, отвечать на телефонные звонки и электронные письма.
В Центре защиты прав потребителей (PTAC) заметили, что нередки жалобы покупателей на несоответствие цен в магазинах.
"Каждый год их бывает несколько сотен. Конечно, кривая меняется от года к году. Мы видим, что были периоды, когда магазины были более небрежны - и таких сигналов было больше. А есть годы или периоды, когда жалоб было меньше. В целом, таких жалоб довольно много" - сказала представитель PTAC Санита Гертмане.
Сотрудники PTAC в беседах со своими эстонскими и литовскими коллегами пришли к выводу, что ситуация одинакова для покупателей во всех трех стран.
"Как правило, это связано с маркетинговой практикой ритейлеров, предлагающих акции и скидки. В каждом магазине есть тысячи товаров, на большинство из которых действует какая-либо акция или скидка. Часто торговец не в состоянии организовать изменение цен достаточно быстро к окончанию акции или скидки", - сказала представительница PTAC.
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