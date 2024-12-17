Кредитные учреждения должны будут сообщать в VID о наличных вложениях свыше 7000 евро

Кредитные учреждения и платежные организации со следующего года должны будут сообщать в Службу государственных доходов (VID) о частных клиентах, которые за предыдущий год внесли на счет в одном кредитном учреждении или учреждении платежных услуг наличными в целом 7000 евро или больше.