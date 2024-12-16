Фото Посмотрите, как выглядит новый творческий квартал в центре Риги

"Искренне радует, что видение, которое несколько лет назад появилось по поводу развития этого квартала на улице Миера, стало реальностью. Теперь Tabakas fabrika стала домом для одного из центров культурного мастерства Латвии - Латвийской академии культуры. Думая о будущем, важно не только гордиться талантами наших молодых представителей культурной сферы, но и совместными усилиями создавать среду, где эти таланты смогут раскрыться. Новый квартал однозначно станет таким местом", - подчеркнула министр культуры Агнесе Лаце на церемонии открытия.

Этот проект стал еще одним шагом в развитии района и оживлении заброшенных территорий. В долгосрочной перспективе планируется привлечь в квартал еще больше студентов и представителей творческих индустрий, включая переезд бакалаврских программ LKA по актерскому и режиссерскому искусству драматического театра, а также сотрудников и студентов этих программ. Кроме того, в новые помещения переедет Рижский музей кино.