В понедельник, 16 декабря, в обновленном виде открылся квартал Tabakas fabrika, который теперь стал домом для Школы кино Латвийской академии культуры (LKA), Института культуры и искусств, магистрантов и Центра дальнейшего образования LKA. В рамках проекта еще одна деградировавшая территория в центре Риги обрела новый облик.
Фото ⟩ Посмотрите, как выглядит новый творческий квартал в центре Риги
"Искренне радует, что видение, которое несколько лет назад появилось по поводу развития этого квартала на улице Миера, стало реальностью. Теперь Tabakas fabrika стала домом для одного из центров культурного мастерства Латвии - Латвийской академии культуры. Думая о будущем, важно не только гордиться талантами наших молодых представителей культурной сферы, но и совместными усилиями создавать среду, где эти таланты смогут раскрыться. Новый квартал однозначно станет таким местом", - подчеркнула министр культуры Агнесе Лаце на церемонии открытия.
Этот проект стал еще одним шагом в развитии района и оживлении заброшенных территорий. В долгосрочной перспективе планируется привлечь в квартал еще больше студентов и представителей творческих индустрий, включая переезд бакалаврских программ LKA по актерскому и режиссерскому искусству драматического театра, а также сотрудников и студентов этих программ. Кроме того, в новые помещения переедет Рижский музей кино.
"Ранее квартал Tabakas fabrika считался одной из деградировавших территорий Риги, где находился памятник государственного значения и сохранилась историческая индустриальная среда. Возрождение квартала потребовало многих лет масштабной и интенсивной работы, но совместными усилиями всех участников проекта удалось не только сохранить историческое наследие, но и открыть новые возможности для студентов и самого квартала", - отметила член правления VAS Valsts nekustamie īpašumi Елена Гаврилова.
Галерея: Квартал Tabakas fabrika открыл свои двери в новом виде
В рамках первого этапа проекта новые, современные и более подходящие помещения получила Школа кино Латвийской академии культуры (LKA). Теперь в ее распоряжении не только аудитории для учебного процесса, но и съемочный павильон, который студенты и преподаватели смогут использовать для реализации творческих идей.
"Наконец-то сделан долгожданный и очень важный первый шаг в переходе Латвийской академии культуры в квартал TabFab. В последние годы наша академия быстро развивается как в количественном, так и в качественном отношении, поэтому подходящие помещения для учебы имеют жизненно важное значение. Два новых корпуса предоставят студентам, преподавателям и исследователям современные условия для создания новых знаний, высококачественного искусства и проведения исследований", - отметил ректор LKA, профессор Давис Симанис.
Согласно видению архитектурного бюро NRJA, в рамках проекта были реконструированы и адаптированы под нужды LKA три здания. На данный момент обновлены и благоустроены 2325 м² территории, а также реконструированы общественные здания общей площадью 1090 м².
Строительные работы на общую сумму 6,3 млн евро (включая PVN) выполнила SIA Marels Būve в сотрудничестве с архитектурным бюро NRJA и LKA. Надзор за строительством осуществляло SIA Baltline globe.
Для финансирования проекта Министерство культуры привлекло средства из программы "Рост и занятость" и программы Европейского Союза.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!