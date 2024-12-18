SEB объединит три работающих в Балтии банка в один; центральный офис будет в Эстонии

В Банке Латвии в данной связи отметили, что решение о реорганизации SEB в странах Балтии путем объединения в 2027 году связано с бизнес-интересами группы SEB и призвано упростить юридическую структуру и модель управления.

При этом в Банке Латвии подчеркнули, что уже сейчас SEB в странах Балтии работает как единая группа, поэтому это решение не повлияет на клиентов SEB banka - привычные финансовые услуги и деятельность банка в Латвии сохранятся в нынешнем объеме.

"Объединение - это юридический процесс, который будет происходить постепенно, и о его ходе клиенты будут проинформированы. Аналогичным образом в Латвии сейчас действует латвийский филиал Luminor Bank, - добавили в Банке Латвии.

Непосредственный надзор за деятельностью банка SEB и после реорганизации будет осуществлять ЕЦБ.

"По мнению Банка Латвии, важно, чтобы в сфере финансовых услуг был единый рынок и на уровне всех стран Европейского союза были доступны современные и удобные услуги за соразмерную плату. Банк Латвии будет действовать в соответствии с регулированием и в сотрудничестве с ЕЦБ обеспечит надзор за процессом реорганизации, а также проинформирует более широкую общественность о решениях, которые будут приняты", - подчеркнули в Банке Латвии.

По размеру активов банк SEB является вторым крупнейшим банком Латвии, свидетельствует информация Банка Латвии. В прошлом году аудированная прибыль группы SEB в Латвии составила 152,4 млн евро.

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