В минувшие выходные, 15 декабря, в торговом центре Akropole Riga толпа посетителей, игнорируя ограждения, за считаные минуты разграбила "елку" из чипсов Pringles. Видео грабежа вызвало возмущение жителей и вопрос - а что в это время делала охрана? TVNET+ задал этот вопрос...
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Почему охрана дала разграбить "елку" из чипсов в Akropole? Объясняет эксперт
Видео: В Akropole Riga посетители уничтожают "чипсовую ель"
"Это стадный инстинкт: один набрался наглости и схватил чипсы. Он показал пример, что так можно сделать и ничего не будет. За ним последовал второй, третий и потом все остальные", - прокомментировал этот случай Александр, эксперт в одной из крупных охранных компаний Латвии.