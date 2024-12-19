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Почему охрана дала разграбить "елку" из чипсов в Akropole? Объясняет эксперт

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Разграбление "елки" из чипсов
Разграбление "елки" из чипсов Фото: Скриншот с tiktok.com/@rus.tvnet.lv

В минувшие выходные, 15 декабря, в торговом центре Akropole Riga толпа посетителей, игнорируя ограждения, за считаные минуты разграбила "елку" из чипсов Pringles. Видео грабежа вызвало возмущение жителей и вопрос - а что в это время делала охрана? TVNET+ задал этот вопрос...

Видео: В Akropole Riga посетители уничтожают "чипсовую ель"

"Это стадный инстинкт: один набрался наглости и схватил чипсы. Он показал пример, что так можно сделать и ничего не будет. За ним последовал второй, третий и потом все остальные", - прокомментировал этот случай Александр, эксперт в одной из крупных охранных компаний Латвии.

Он отметил, что действия охраны в тех условиях были абсолютно...

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