Почему охрана дала разграбить "елку" из чипсов в Akropole? Объясняет эксперт

"Это стадный инстинкт: один набрался наглости и схватил чипсы. Он показал пример, что так можно сделать и ничего не будет. За ним последовал второй, третий и потом все остальные", - прокомментировал этот случай Александр, эксперт в одной из крупных охранных компаний Латвии.