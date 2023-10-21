Как бизнесмен, близкий к Лукашенко, поставляет технику из ЕС

"Контролем за соблюдением санкций занимаются все и никто"

Станислав Ивашкевич обращает внимание, что в ЕС "есть большая проблема с контролем за санкциями". По его мнению, расследования журналистов, в том числе работа БРЦ, "меняет взгляд европейцев на то, как должны действовать санкционные механизмы". "До сих пор они были скорее формальным жестом, чем реальным инструментом, в отличие от американских, которых реально боятся и от которых страдают те режимы, на которые они накладываются. Но все детали доносятся до немецких органов. Хорошая тенденция - идет обсуждение, как это изменить, оно все более предметное. Но есть и негативная: санкций боятся все меньше и меньше".

В ЕС контроль за соблюдением санкций возлагается на каждую страну в отдельности, рассказывает Ивашкевич: "По сути, выходит, что этим занимаются все и одновременно никто. У каждого разная интерпретация санкционного законодательства. Например, в Литве, если у "кошелька Лукашенко" есть существенный вклад в фирме, его счета замораживают. В Германии нужно, чтобы у него было 50% плюс одна акция - только тогда компания считается "бизнесом кошелька". И то его активы замораживают не всегда: нужно еще доказать, что он напрямую получается от этого бизнеса прибыль".