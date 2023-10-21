Как бизнесмен, близкий к Лукашенко, поставляет технику из ЕС

Из Беларуси и РФ ушли западные производители сельхозтехники, но сама продукция на рынке осталась. Ее поставляют с помощью немецкой фирмы, которая принадлежит бизнесмену из санкционного списка ЕС, выяснили в БРЦ.
Близкий к Лукашенко бизнесмен Александр Шакутин, попавший под санкции ЕС, организовал параллельный импорт сельскохозяйственной техники западных производителей, которые ушли с белорусского и российского рынков. Для этого используется фирма, зарегистрированная в Германии. К таким выводам пришли авторы Белорусского расследовательского центра (БРЦ). Сумма поставок в 2022-м году составила как минимум 9 миллионов долларов. Как и почему это возможно, несмотря на санкции, - в материале DW.
Производители ушли, но их продукцию продолжают поставлять на рынок
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину производители сельскохозяйственной техники CNH Industrial и Amazone объявили, что уходят с белорусского и российского рынков. Но производимые ими комбайны и трактора продолжают поступать в Беларусь и Россию - благодаря компаниям, которые принадлежат Александру Шакутину, и несмотря на то, что он попал под санкции ЕС как "кошелек Лукашенко", утверждают расследовали БРЦ.
В их распоряжении оказались таможенные накладные, из которых следует, что в 2022 году компании Шакутина поставили в Беларусь и Россию западную технику на сумму 9 миллионов долларов. "Это минимальные цифры, о которых можно с уверенностью сказать на основе документов, которые побывали у нас в руках, - говорит один из руководителей Белорусского расследовательского центра Станислав Ивашкевич. - Но это не полная картина, только ее часть".
Поставки мощной сельскохозяйственной техники на белорусский и российский рынки осуществляются при участии немецкой фирмы SV Maschinen GmbH, считают журналисты-расследователи. В России и Беларуси она известна под торговой маркой "СВ Машины". Ранее эти фирмы в основном импортировали комплектующие и запчасти. После ухода иностранных компаний с рынка они переключились непосредственно на сельскохозяйственную технику и оборудование. Например, с апреля по конец июня 2023 года SV Maschinen GmbH поставила в Россию 50 товаров на общую стоимость более 12,5 миллионов евро. В 2021 году эта сумма была в 20 раз меньше и не превысила 630 тысяч евро, утверждает БРЦ.
"Компания Шакутина стала стала неофициальным дилером"
"Ранее у нас вышло расследование, которое установило, что у Александра Шакутина есть фирма в Германии. Так мы начали ближе присматриваться к его бизнесу. К своему удивлению увидели, что она не просто закупает компоненты для "Амкодора", а вдобавок стала неофициальным дилером по параллельному импорту таких всемирных брендов, как "John Deere" или CNH Industrial. Хотя, казалось бы, эти бренды ушли из России и Беларуси, чтобы не иметь дела с режимами Александра Лукашенко и Владимира Путина", - рассказывает Станислав Ивашкевич.
По данным расследователей, компания CNH Industrial прекратила поставки в Беларусь и Россию, однако ее представительства, прежде всего в Италии и Польше, продолжают продавать технику предприятию Александра Шакутина с немецкой регистрацией. Формально они имеют дело с европейской компанией, что позволяет попавшему под санкции предпринимателю дальше вести бизнес.
"Если структуры, которые попали под санкции, делают несколько прокладок между собой и клиентом, с которым они хотят действовать на территории ЕС, то иногда находятся партнеры, которые прикидываются, что не знают, с кем имеют дело. В данном случае поставщики и производители техники работали с белорусскими компаниями по поставкам деталей. Они знают, с кем работали в России и Беларуси, и продолжают сотрудничать, просто поставляют эту технику через другие филиалы, - утверждает Ивашкевич. Он уточняет, что формального санкционного запрета на эти поставки нет.
По его сведениям, для оформления поставок используются два пакета документов: при вывозе техники из ЕС указывается одна из среднеазиатских стран вроде Казахстана или Узбекистана, когда же она попадает на территорию Беларуси или России, у нее появляются новые документы. Как отмечается в расследовании, изменились и условия поставки SV Maschinen GmbH из Европы в Россию. Ранее компания гарантировала доставку до места назначения. С середины 2022 года покупатель сам должен забирать технику в указанном месте и нести риски, связанные с доставкой.
Сколько именно западной сельхозтехники было поставлено в Беларусь и Россию таким образом, авторы расследования оценить не смогли.
Параллельный импорт теперь обыденная практика для белорусского бизнеса?
Как отмечает предприниматель Александр Кнырович, после введения экономических санкций в отношении Беларуси практика параллельного импорта стала в порядке вещей для белорусского бизнеса. "Это не уникальная схема, которую изобрел Шакутин. Как только были введены санкции, многие предприниматели стали искать способы поставок, только не напрямую. И нашли их, поскольку всегда есть промежуточные страны вроде Турции, Грузии, куда производители с удовольствием поставят ту же самую технику по тем же самым ценам, чтобы посредник продал ее белорусам с небольшой накруткой".
По словам Кныровича, параллельным импортом занимаются "не только пролукашенковские олигархи, но и обычные компании". "Это не единичный случай - это наша повседневная практика по многим товарам, которые по определенным причинам попали под ограничения. История с сельскохозяйственной техникой на слуху и видна. Удобно указывать ей на Шакутина, у которого действительно сейчас праздник, потому что перед войной он был близок к банкротству, а сейчас у него все хорошо. Но когда мы спросим у себя: как в Беларусь попадают айфоны? По тем же самым каналам параллельного импорта".
В случае с Александром Шакутиным есть особенность: с конца 2020 года бизнесмен находится под санкциями ЕС, которые он пытался оспорить в Европейском суде. Суд оставил ограничения в силе. "Если Александр Шакутин зарабатывает с помощью своей компании, зарегистрированной в Германии, это значит, он даже не старается ничего сделать, чтобы обойти санкции. Это насмешка над европейской системой их отслеживания. Он и не старается, и все у него получается".
Александр Кнырович считает, что существование компаний, с помощью которых обходят санкции, бросает тень на весь белорусский бизнес за рубежом. "Но он не является правоохранительной структурой, не его дело - заниматься расследованием и наказанием, - говорит Кнырович. - С другой стороны, любой гражданин РБ, который находится на законных основаниях в Германии, Австрии, Польше либо другой стране, должен сообщить в полицию, если ему известно о совершении преступления. А обход санкций является преступлением, чтобы работа этой фирмы не бросала тень на остальной добросовестный, платящий налоги бизнес".
"Контролем за соблюдением санкций занимаются все и никто"
Станислав Ивашкевич обращает внимание, что в ЕС "есть большая проблема с контролем за санкциями". По его мнению, расследования журналистов, в том числе работа БРЦ, "меняет взгляд европейцев на то, как должны действовать санкционные механизмы". "До сих пор они были скорее формальным жестом, чем реальным инструментом, в отличие от американских, которых реально боятся и от которых страдают те режимы, на которые они накладываются. Но все детали доносятся до немецких органов. Хорошая тенденция - идет обсуждение, как это изменить, оно все более предметное. Но есть и негативная: санкций боятся все меньше и меньше".
В ЕС контроль за соблюдением санкций возлагается на каждую страну в отдельности, рассказывает Ивашкевич: "По сути, выходит, что этим занимаются все и одновременно никто. У каждого разная интерпретация санкционного законодательства. Например, в Литве, если у "кошелька Лукашенко" есть существенный вклад в фирме, его счета замораживают. В Германии нужно, чтобы у него было 50% плюс одна акция - только тогда компания считается "бизнесом кошелька". И то его активы замораживают не всегда: нужно еще доказать, что он напрямую получается от этого бизнеса прибыль".
Расследование о параллельном импорте сельхозтехники БРЦ подготовило совместно с партнерами: российским изданием "Верстка" и немецким Paper trail media. Последнее адресовало свои вопросы в министерство экономики и защиты климата ФРГ. В ведомстве ответили, что "компаниям, которые частично принадлежат лицам, находящимся под санкциями, технически разрешено вести бизнес в Германии до тех пор, пока какая-то персона, находящаяся в топе санкционных списков, не начнет получать от них прибыль". Журналисты отмечают, что переписка с государственными органами продолжается.