"Один вид оружия не изменит ход войны". Представитель НАТО о передаче ракет ATACMS Украине

Всего год назад Россия называла поставку Украине ракет большой дальности "нарушением красной линии". Однако во время своего визита в Китай на этой неделе президент России Владимир Путин уже пытался утверждать, что новые ракеты якобы радикально не изменят ситуацию на фронте, а лишь "продлят агонию Украины".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, первый глава государства Евросоюза, встретившийся с Путиным с начала войны, также встретился с российским лидером в Пекине. После разговора Орбан заявил, что в Европе у всех на уме один вопрос: будет ли прекращен огонь в Украине? А для венгров самое главное - пресечь поток беженцев, санкции и бои.

Президент США Джо Байден после возвращения из Израиля, напротив, объяснил американцам, почему важно продолжать в военном отношении поддерживать Украину вместе с Израилем: "За пределами Европы наши союзники и, что более важно, наши противники также смотрят на наш ответ в Украине. И если мы уйдем и позволим уничтожить независимость Украины, потенциальные агрессоры во всем мире смогут решиться на то же самое".

Бывший советник американских военных в Ираке и Афганистане, а ныне профессор Американского университета в Киеве Марк Вояджер опасается буквального и политического замораживания российско-украинской войны, что позволит России обучить новобранцев и набрать силу.