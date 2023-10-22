"Один вид оружия не изменит ход войны". Представитель НАТО о передаче ракет ATACMS Украине

Поскольку контрнаступление ВСУ не смогло набрать таких темпов, как многим хотелось бы, в последние недели время от времени поднимался вопрос о возможном сценарии замораживания конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский высказался против такой возможности. Очень плохой идеей это на Рижской конференции по безопасности и внешней политике на прошлой неделе назвали и приехавшие украинцы.
В программе De Facto на LTV отмечается, что сейчас новые возможности в войне против российских оккупантов для украинцев открывают поставляемые США ракеты ATACMS большой дальности, однако, как сообщил заместитель генсекретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер, ход войны в Украине не изменит один конкретный вид оружия.
"Приятно видеть, что Украина по-прежнему владеет инициативой и нападает. И мы должны напомнить себе, что война - это не только тяжело - она, к сожалению, требует времени. Но в целом Украина движется вперед, - говорит Кеттлер и продолжает о ATACMS: - Я не думаю, что существует какое-то одно оружие, серебряная пуля, которая изменит ход войны. Но я думаю, что вместе ряд вещей, переданных Украине, и то, как ВСУ научились обращаться с этой техникой, помогли Украине быть настолько эффективной на поле боя".
В Украину поставлено около 20 ракет ATACMS старой версии. Украина давно их просила и недавно без особого афиширования получила их из США.
Эти ракеты позволяют достигать целей в глубине оккупированных Россией территорий Украины, включая Крым. Украина сообщила, что в результате первых ударов по аэродромам Бердянска и Луганска было уничтожено девять вертолетов различных типов и другая военная техника.
Всего год назад Россия называла поставку Украине ракет большой дальности "нарушением красной линии". Однако во время своего визита в Китай на этой неделе президент России Владимир Путин уже пытался утверждать, что новые ракеты якобы радикально не изменят ситуацию на фронте, а лишь "продлят агонию Украины".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, первый глава государства Евросоюза, встретившийся с Путиным с начала войны, также встретился с российским лидером в Пекине. После разговора Орбан заявил, что в Европе у всех на уме один вопрос: будет ли прекращен огонь в Украине? А для венгров самое главное - пресечь поток беженцев, санкции и бои.
Президент США Джо Байден после возвращения из Израиля, напротив, объяснил американцам, почему важно продолжать в военном отношении поддерживать Украину вместе с Израилем: "За пределами Европы наши союзники и, что более важно, наши противники также смотрят на наш ответ в Украине. И если мы уйдем и позволим уничтожить независимость Украины, потенциальные агрессоры во всем мире смогут решиться на то же самое".
Бывший советник американских военных в Ираке и Афганистане, а ныне профессор Американского университета в Киеве Марк Вояджер опасается буквального и политического замораживания российско-украинской войны, что позволит России обучить новобранцев и набрать силу.
"Россия в этом конфликте надолго. Это не просто конфликт из-за территорий на юге Украины. Многие на Западе могут подумать, что мы поговорим с Россией, оставим им какие-то регионы Украины и, может быть, они остановятся. Нет, их экспансия будет продолжаться.
Если конфликт будет заморожен, если России удастся отвлечь внимание Запада и США на Израиль, если произойдет второе президентство Трампа, я бы сказал, что это станет катастрофой для коллективного Запада и проблемой для усилий Украины", - уверяет Вояджер.
В интервью программе LTV эксперт по событиям в России, профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти говорит, что для того, чтобы заморозить конфликт, обе стороны должны позволить этому случиться. Но на данный момент ничто не указывает на то, что такая идея понравится украинцам.
"Думаю, что русские в каком-то смысле чувствуют, что они побеждают, не проигрывая. Другими словами, они думают, что в долгосрочной перспективе Украина не сможет сохранить боеспособность. В то же время в России есть ощущение, что единство Запада и желание продолжать вкладывать в эту войну миллиарды фунтов, долларов и евро будут уменьшаться либо из-за выборов в США, либо по другим причинам", - считает Галеотти.
Исследователь России отмечает, что для Путина это стало экзистенциальной войной. Он знает, что в ближайшее время не сможет выиграть на поле битвы. Поэтому он надеется выиграть политически - продержаться достаточно долго, чтобы навязать Украине перемирие.
В этом году большие надежды возлагались на украинское контрнаступление. Оно идет не так быстро, как многие ожидали, а в последние недели Россия, неся большие потери, пытается наступать в окрестностях Авдеевки.
Вояджер отмечает, что было ошибкой ожидать быстрого украинского контрнаступления без надлежащей поддержки с воздуха: "Если кто-то на Западе думал, что это будет быстро и легко, то он ошибался. Мы как коллективный Запад должны были лучше организоваться. Надо было предпринять более смелые шаги, предоставить больше техники, больше боеприпасов, причем раньше, до начала контрнаступления, а не сейчас, когда приближается зима. Но я все еще верю, что украинцы могут добиться многого".
Президент Украины Зеленский в начале октября заявил, что если России удастся приостановить или заморозить войну, то примерно к 2028 году она сможет восстановить свой военный потенциал и напасть, например, на страны Балтии. Эксперты, опрошенные De Facto, скептически относятся к тому, что Россия хотела бы прямой войны с НАТО, но это не единственные риски.
"Хотя значительная часть военного потенциала России уничтожена в Украине, это не все силы РФ. Гораздо меньший ущерб нанесен, например, военно-воздушным и военно-морским силам, хотя и в них есть заметные потери. Россия по-прежнему обладает высокими возможностями для гибридной войны, киберпотенциалом, возможностями разведки и служб безопасности. Вы все еще видите их операции по дезинформации и так далее. Россия может сделать много плохого", - говорит Кеттлер.
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