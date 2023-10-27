Министр: дискуссии о сниженном PVN на фрукты и овощи еще не закончились

Он отметил, что снижение ставки PVN на продукты питания и общепит является приоритетом Союза зеленых и крестьян, который он предложил обсудить в рабочей группе по налогам, начавшей свою работу еще при предыдущем правительстве.

"Мы считаем, что нужно говорить об PVN на продукты питания в целом, поскольку овощи и фрукты - только один из вопросов, но не менее важен вопрос и о его применении к свежему мясу и мучным изделиям. Мы хотели бы провести углубленную дискуссию по этому вопросу в рамках рабочей группы. Я бы даже сказал, что необходима глубокая аналитическая работа, серия семинаров, чтобы пройтись по всем отраслям сельского хозяйства и оценить, каково влияние на бюджет, на производителей и получают ли что-то и потребители", - сказал Краузе.

Он отметил, что речь идет об основных продуктах питания, при этом дискуссию о PVN придется разделить на две части. По овощам и фруктам все необходимые данные имеются, поскольку велся очень точный учет влияния 5%-ной ставки PVN. Обсуждение PVN на другие продукты питания не будет вестись в рамках принятия бюджета на следующий год, так как нужно получить данные, и обсуждение, вероятно, состоится в начале следующего года.