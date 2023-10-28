В Риге сокращается число малообеспеченных жителей

В сентябре число малообеспеченных жителей Риги продолжало сокращаться, свидетельствуют данные департамента благосостояния Рижской думы.
В сентябре по сравнению с августом число получателей социальных пособий уменьшилось на 8% (1270 человек), а сумма использованных средств - на 15% (357,8 тыс. евро).
По сравнению с сентябрем 2022 года число получателей социальных пособий уменьшилось на 13% (2052 человека), а объем средств на социальные пособия - на 15% (361,8 тыс. евро).
Как указали в департаменте, сокращение количества получателей социальных пособий связано со значительным уменьшением числа украинских беженцев, которым назначается и выплачивается социальная помощь.
В первом полугодии прошлого года социальные пособия получало большое количество украинцев.
В целом за девять месяцев этого года на социальные пособия в столице израсходовано 27,1 млн евро, или 78% запланированного объема, в том числе чуть более 19 млн евро было выплачено жителям Риги, а более 8 млн евро - украинским беженцам.
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