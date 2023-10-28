В Риге сокращается число малообеспеченных жителей

В сентябре по сравнению с августом число получателей социальных пособий уменьшилось на 8% (1270 человек), а сумма использованных средств - на 15% (357,8 тыс. евро).

По сравнению с сентябрем 2022 года число получателей социальных пособий уменьшилось на 13% (2052 человека), а объем средств на социальные пособия - на 15% (361,8 тыс. евро).

Как указали в департаменте, сокращение количества получателей социальных пособий связано со значительным уменьшением числа украинских беженцев, которым назначается и выплачивается социальная помощь.

В первом полугодии прошлого года социальные пособия получало большое количество украинцев.

В целом за девять месяцев этого года на социальные пособия в столице израсходовано 27,1 млн евро, или 78% запланированного объема, в том числе чуть более 19 млн евро было выплачено жителям Риги, а более 8 млн евро - украинским беженцам.