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В Риге сокращается число малообеспеченных жителей

rus.tvnet.lv/LETA
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Пенсионерка считает деньги. Иллюстративное фото
Пенсионерка считает деньги. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В сентябре число малообеспеченных жителей Риги продолжало сокращаться, свидетельствуют данные департамента благосостояния Рижской думы.

В сентябре по сравнению с августом число получателей социальных пособий уменьшилось на 8% (1270 человек), а сумма использованных средств - на 15% (357,8 тыс. евро).

По сравнению с сентябрем 2022 года число получателей социальных пособий уменьшилось на 13% (2052 человека), а объем средств на социальные пособия - на 15% (361,8 тыс. евро).

Как указали в департаменте, сокращение количества получателей социальных пособий связано со значительным уменьшением числа украинских беженцев, которым назначается и выплачивается социальная помощь.

В первом полугодии прошлого года социальные пособия получало большое количество украинцев.

В целом за девять месяцев этого года на социальные пособия в столице израсходовано 27,1 млн евро, или 78% запланированного объема, в том числе чуть более 19 млн евро было выплачено жителям Риги, а более 8 млн евро - украинским беженцам.

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