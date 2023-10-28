Сегодня ночью можно будет наблюдать лунное затмение

В начале затмения, начиная с 21:01, Луна войдет в полутень Земли, затем в 22:35 начнется частичная фаза затмения, которая продлится чуть больше часа - до 23:52. Момент максимальной фазы лунного затмения наступит в 23:14, а завершится затмение 29 октября в 1:26 ночи.

Во время максимальной фазы будет затемнено около 1/8 диаметра Луны.

Для наблюдения лунного затмения не требуется никакого специального оборудования. Его можно будет без труда наблюдать невооруженным глазом. Главным условием успешных наблюдений является чистое небо и подходящее место наблюдения, откуда обзор на юго-восток и юг не загораживается постройками и деревьями.

Следующая возможность наблюдать частное лунное затмение в Латвии появится лишь ранним утром 18 сентября 2024 года. Однако во время этого затмения потемнеет еще меньшая часть Луны, прогнозирует LAB.

Хотя лунные затмения происходят в среднем два-три раза в год по всему миру, не все из них можно наблюдать в Европе. В Латвии предыдущее частичное лунное затмение наблюдалось в июле 2019, за ним последовало еще несколько частичных лунных затмений.