Туристические природные тропы Латвии включены в популярный мировой путеводитель

Будущий год станет юбилейным, 50-м для издания Best In Travel - и впервые на его страницах появится и Латвия, поясняет агентство. Цель гида Lonely Planet на 2024 год: продолжать вдохновлять людей на путешествия и продемонстрировать 50 лучших направлений для этого.

В справочнике появилось две новых категории: "Жизнестойкость" и "Ценности". Латвия наряду с Литвой и Эстонией отмечена в контексте жизнестойкости. Как отмечает LIAA, эксперты Lonely Planet изучили отзывы посетителей латвийских природных троп, оценив возможность для гостей прочувствовать все времена года, проверить свои физические возможности, эмоционально восстановиться и насладиться природой.

Среди иностранных туристов популярны уникальные, по их словам, походные маршруты Mežtaka и Jūrtaka, а также латгальская Ezertaka, где на протяжении практически 1000 км можно посетить 134 озера, пишет RUS LSM.