Фото ⟩ Ждите на улицах уже в этом году! В Ригу прибыли первые электробусы Rīgas satiksme

Как ранее пояснила председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса, перед тем как новые автобусы смогут начать перевозить пассажиров, они будут протестированы и испытаны на маршрутах, будет проведена проверка зарядки и другие технические работы.

Планируется, что новые автобусы начнут курсировать на маршрутах уже в этом году.

Как уже сообщалось, в конкурсе Rīgas satiksme на поставку 52 электробусов и запчастей к ним победило предприятие Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.

Общая максимальная сумма закупки 52 электробусов и запчастей составляет 34,3 миллиона евро без PVN. Общий запланированный срок договора - не более пяти лет, не считая предусмотренные гарантией сроки.

Максимальная сумма договора на поставку первых 35 электробусов составляет 23,1 миллиона евро без учета PVN. Электробусы будут поставлены в рамках проекта "Приобретение электробусов для столицы государства - Риги" с привлечением софинансирования фонда ЕС в размере 18,2 миллиона евро.

По мнению компании, приобретение электробусов позволит значительно снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду в Риге, а также повысить качество поездок и комфорт, что будет способствовать изменению привычек населения в пользу общественного транспорта, способствуя увеличению числа пассажиров общественного транспорта. Предполагается, что новые электробусы заменят устаревшие автобусы, которые эксплуатируются уже около 20 лет.

В первом раунде конкурса на закупку электробусов для Rīgas satiksme интерес к поставке транспортных средств проявили 10 кандидатов. После тщательной оценки заявок кандидатов на соответствие требованиям отбора для участия во втором раунде были отобраны пять претендентов, из которых два поставщика представили тендерные заявки.

Solaris - польское предприятие, оно является одним из ведущих производителей автобусов и троллейбусов в Европе, свидетельствует информация на сайте компании.