Как за три года изменилось число занятых в учреждениях госуправления?

В конце 2021 года в учреждениях госуправления было 49 621,355 ставок, что немного больше, чем в конце 2024 года, когда требовались работники на 49 507,08 ставок. В то же время число занятых за этот период немного увеличилось - с 43 920 человек в конце 2021 года до 43 978 человек в конце прошлого года.

Среди учреждений госуправления больше всего человек в конце 2021 года работало в Государственной полиции. В 2021 году в полиции работали 5497 человек, а в конце прошлого года их число сократилось до 5216. При этом все штатные места не были укомплектованы ни в 2021 году, когда в Госполиции было 7305 ставок, ни в прошлом году, когда необходимо было заполнить 6993 ставки.

В целом в 13 подведомственных Министерству внутренних дел учреждениях в конце прошлого года было 15 309,5 ставок и 12 378 работников по сравнению с 15 326,55 ставок и 12 525 сотрудников в 2021 году.