Государство переплачивает за мобильную связь

"Как это происходит на самом деле? Операторы смотрят, по каким позициям можно получить больше баллов, а по каким меньше, и, таким образом, появляется возможность искусственно занизить цену на какие-то позиции, установив более высокую цену на какие-то другие. Если бы финансовая часть оценивалась не по баллам, а по общей сумме, это было бы ориентиром для самих организаторов закупок", - говорит руководитель бизнес-отдела Tele2 Раймонд Яншевскис.

Та же система баллов при закупке мобильных услуг касается и критериев качества. Баллы начисляются по трем показателям, измеряемым Комиссией по регулированию общественных услуг. Одним из показателей является, например, время соединения в секундах.

"Как мы видим по результатам, разница составляет 1,6 секунды, 1,9 секунды, 2,5 секунды, что в реальной жизни, вероятно, не является аспектом, влияющим на качество", - добавляет Яншевскис, говоря о показателях всех трех операторов - Tele2, Bite и LMT.

"В то же время за эти различия начисляются баллы. По нашему мнению, это неоправданно. Это не влияет на фактическое качество получаемых услуг, но влияет на цену".