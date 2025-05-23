Государство ищет деньги на социальный уход

Во всех регионах насчитывается около половины процента детей с ограниченными возможностями, а также от 7 до 19 процентов взрослых с ограниченными возможностями.

Хотя во всех регионах есть как домашний, так и институциональный уход, уровень услуг на 1000 жителей существенно различается: в Земгале он составляет 22,72%, в Латгале - 13,4%.

В расходах местных самоуправлений на длительный уход приходится основная часть общего финансирования социальной сферы - 79%.

При этом объем расходов растет: стоимость одной единицы услуги выросла с 1166,26 евро в 2018 году до 2354,51 евро в 2023 году, то есть в два раза. В Риге она на 10-20% дороже, чем в остальной Латвии. Рост расходов был покрыт за счет государства (69%), самоуправлений (164%), родственников (85%), клиентов (256%) и других источников (19%).

Существенным недостатком также является отсутствие единого стандарта качества по всей стране, например, не установлено фиксированное количество сиделок на одного человека, что создает неравенство в зависимости от бюджетных возможностей самоуправлений, сказала Алина Дуделе.